Brittiskan Alex Hold – övade med hundratals militärer i Trängslet: ”Visst hinner vi med lite fritid”

Föga förvånande var det inte bara för tidningens reporter att tuta och köra in med sin bil på militärens övningsområde vid Trängslet.

Några hundra meter från entrén dök de första skyltarna upp om att sakta in.

Och grönklädda och beväpnade unga militärer mötte också upp, kanske värnpliktiga? Men med snälla leenden och med upplysningen om var reportern skulle ta det obligatoriska snabbtestet för covid.

Den svenska försvarsmakten är värd för övningen och vår uppgift är framförallt att tillföra bevakning och säkerhetsskydd under övningen

Innanför stängslet fortgick den hittills största multinationella övningen någonsin i Trängslet i Älvdalen, Joint Protector 21. En stabsövning i dagarna sex och under brittisk ledning.

– Den svenska försvarsmakten är värd för övningen och vår uppgift är framförallt att tillföra bevakning och säkerhetsskydd under övningen, förklarade Jonas Svensson, kommunikationschef vid försvarsmakten.

– Mycket viktigt har bland annat varit att säkra elförsörjningen genom övningen. Hur säkerheten runt omkring är anordnad kan jag av naturliga skäl inte gå in på.

Med ett negativt covidtest kördes så MT:s reporter slutligen in på området, av kommunikationschefen Jonas Svensson själv och i hans bil.

Övningen är en viktig hörnsten i den fortsatta utvecklingen av JEF

Men inte längre än ungefär 200 meter in på området och till en möteslokal. För en kort men trevlig intervju med just major Alex Hold från Storbritannien och med Johan Pekkari, brigadgeneral vid den svenska försvarsmakten.

– Övningen är en viktig hörnsten i den fortsatta utvecklingen av JEF, dit Sverige anslöt sig 2017, förklarade Johan Pekkari.

Förutom Sverige och Storbritannien ingår även Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Island och Norge i JEF (Joint Expeditionary Force). Och samtliga tio länder fanns nu på plats militärt här i Trängslet.

Till lokalerna där själva den stora stabsövningen var uppkopplad, med högteknologi, datorer och övande militärer i stabsposition, släpptes tidningen, förstås, aldrig in.

Ja JEF jobbar med så kallade gråzonsscenarier.

JEF är en snabbinsatsstyrka som under brittisk ledning ska kunna kopplas in för att verka mot "hot under tröskeln för en öppen, väpnad konflikt".

– Ja JEF jobbar med så kallade gråzonsscenarier. Skeenden som kan orsaka stora skador på ett samhälle utan att det rör sig om en pågående väpnad konflikt, förklarar Johan Pekkari.

Som till exempel cyberattacker eller attacker mot strömförsörjningen i ett samhälle för att skapa påverkan och politiska kriser.

Enligt Johan Pekkari har JEF hittills inte behövt jobba i skarpt läge:

– Och jag vill inte spekulera i hur nära vi är det heller, säger Johan Pekkari.