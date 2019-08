Brev till ledarsidan: Köttprotektionist, javisst! Svensk djurhållning bör värnas

Den 14/8 utvärderar ledarsidan mitt första år på Dalabänken i riksdagen under rubriken ”Nordberg fokuserar på fel frågor”. Ledarsidan inleder med att jag har citerat Ronald Reagan i en debatt, dock utan att förklara sammanhanget.

Reagan påpekade en gång att de mest skrämmande orden i engelska språket hade blivit ”I'm from the government and I'm here to help”. Jag travesterade detta till att de mest skrämmande orden för svenska skogsägare torde vara ”jag är från Skogsstyrelsen och är här för att titta på din skog”.

Skogsägare hindras nämligen allt oftare från att avverka den skog familjen kan ha skött i generationer, vilket riskerar att leda till minskade ansträngningar för god skogsskötsel. Myndigheter som tidigare stöttade näringsidkare på landsbygden upplevs över lag som allt mer hindrande. Jag har i riksdagen fört samma resonemang i frågor som handlar om enklare regler för att få bygga hus och stugor på landsbygden (exempelvis i en riksdagsdebatt den 6/3).

Efter skogsbränderna i bland annat Västmanland 2014 tillsatte dåvarande regering en utredning, som sedan regeringen Löfven lade ned, vilket vi och flera andra partier var kritiska mot, inte minst efter bränderna 2018, och därför ville driva vidare. Jag finner vårt ställningstagande rimligt.

Tidningen kallar mig köttprotektionist. Sveriges självförsörjningsgrad av mat har sjunkit i årtionden. En ökning skulle vara bra utifrån beredskapsskäl, för sysselsättningen, för att värna arter som behöver mulbetade marker, för att svensk mat innehåller mindre gifter och antibiotika än merparten andra länders, och för att minska globala koldioxidutsläpp. Eftersom svenska djurhållningsregler är strängare än de flesta EU-länders, är det dessutom rimligt att svensk offentlig sektor prioriterar att köpa kött som är producerat enligt dessa eller motsvarande regler.

Ledarsidan skriver att jag saknar ideologisk bas och ägnar mig åt fel frågor. Låt mig därför beskriva min syn på saken: Svensk politik har för länge och i för hög grad utgått från den idédebatt som pågår i de största städerna och inte minst i Stockholmsbaserade medier. Resten av landet, såväl industriorter som jordbruksbygder, har hamnat i skymundan. Viktiga frågor såsom elsäkerheten för vår tunga industri eller utvecklingen av våra agrara näringar syns inte tillräckligt i riksdebatten. Min politiska ambition är att så gott jag kan bidra till att ändra detta.

Mats Nordberg (SD)

riksdagsledamot

SVAR FRÅN LEDARSIDAN:

Nordbergs engagemang i skogsfrågor och för att hela Sverige ska leva är viktigt, hans motioner håller dessutom avsevärt mycket högre standard än partikollegornas i övrigt.

Ledarsidan vidhåller dock att det bästa sättet att använda dyrbar ledamotstid på inte är att motionera för färre cirkusar eller en "djurombudsman". Ska Nordberg göra verklig skillnad i viktiga frågor måste han bli bättre på att prioritera rätt saker.

Vad gäller köttindustrin är bättre djurhållning och mindre antibiotikaanvändning onekligen viktiga frågor att driva, men Nordberg verkar ha svårt att acceptera ramarna för uppdraget som politiker på riksdagsnivå.

Förutsättningarna för EU:s inre marknad gör att krav på utbudssidan bäst hanteras på europeisk nivå. Svenska riksdagsledamöter har inte befogenhet att bestämma gränsvärden för cypriotiska bönders antibiotikaanvändning, det är en fråga för EU-parlamentariker.

Samma problem uppstår när det kommer till efterfrågesidan. Nordberg skriver att offentlig sektor bör prioritera upphandling av kött producerat enligt svensk standard. Problemet är bara att de offentliga verksamheter som serverar mat till största del styrs på kommunal- och regionnivå. Vill Nordberg verkligen diktera villkoren för inköp av den mat som serveras på länets skolor, äldreboenden och sjukhus, över huvudena på Dalarnas lokalpolitiker?

Det är lätt för riksdagen att ställa krav på kommuner och regioner när pengarna som ska göra förslagen till verklighet inte tas från den statliga budgeten. Men hur Region Dalarna och länets kommuner, med sina på många håll redan skraltiga finanser, ska dra nytta av att styras av fler dyra och obligatoriska villkor från Blasieholmen lyckas Nordberg inte specificera.