Brännmyrs krönika: ”Ett fiasko – Indianerna slängde bort en historisk guldchans”

Indianerna kastade inte bara bort ett jätteläge att för första gången på fyra år ta sig till SM-semifinal när laget fullständigt klappade ihop borta mot Västervik på torsdagskvällen.

Laget från Kumla slängde också bort en historisk guldchans som kanske inte kommer igen på många år.

Vi måste se den här förlusten för vad den verkligen var: Ett fiasko.

Visst, Anders Thomsen saknades och Piotr Protasiewicz körde halvskadad, men sådan är speedwaysporten. Alla har ont någonstans, och få lag är någonsin helt ordinarie. Motståndaren Västervik hade det betydligt värre: Superstjärnan och poängtoppen Nicki Pedersen låg på sjukhus med fem frakturer, näst bäste poängplockaren Jack Holder saknades på grund av matchkrock med brittiska ligan och Anton Karlsson kördes iväg i ambulans redan i femte heatet.

Trots det lyckades Indianerna inte försvara en tiopoängsledning från första mötet. Trots det lyckades Västervik vinna med tolv poäng och sno semifinalplatsen. Det är ett klart underbetyg åt gänget från Kumla.

I slutändan var det extremt många små omständigheter som spelade Västervik i händerna. Hade Indianerna tagit en poäng till över två möten hade matchserien gått till sudden death-heat, hade de tagit två pinnar till hade det körts SM-semifinal i Sannahed på tisdag. Då är det lätt att minnas hur Kenneth Bjerre brakade i tejpen i tisdags, hur Joel Andersson blev omkörd precis på mållinjen i reservheatet i returen eller hur Tai Woffinden missade i andra sväng i det avslutande heatet och tappade femett- och segerläge till 3–3 och förlust.

Men ingen av de där tillfälligheterna borde ha avgjort. När motståndarna saknade båda sina toppnamn borde Indianerna ha haft marginal att göra både ett och tre misstag.

Kanske blev det helt enkelt för bekvämt? Smög det sig in lite oskärpa och underskattning? Var laddningen kanske inte hundraprocentig när uppgiften såg överkomlig ut? Världsmästaren Tai Woffinden, som många gånger körde åttor runt motståndarna, hade över två matcher tre heat där han inte hade en enda Västerviksförare bakom sig. Chris Holder lämnade också en del onödiga poäng kvar på banan. Och lagledare Peter Johansson, som jag så många gånger hyllat, kunde haft mer is i magen när toppningsläget kom i returen: Hade han inte satt in Woffinden i tionde heatet hade han kunnat få ut sex heat även på Holder – för att i stället låta Tai ersätta ”Pepe” i tolfte heatet och spara polacken till nomineringen som han nu inte kunde köra. Nu blev det i stället ett plattheat av Tai i tionde, bara fem heat för Holder och en nolla av Krystian Pieszczek, som körde i stället för Protasiewicz, i nomineringen. Och fiasko.

Känslan är att Indianerna slängde bort en historisk möjlighet här. I våras var laget oslagbart, och med uppåtpekande formkurvor på flera av förarna efter tidigare skadeproblem fanns möjligheten att hitta tillbaka dit, att bli en vinstmaskin igen. Det fanns inga omöjliga motståndare i SM-slutspelet 2019.

Det har gått 28 år sedan Indianernas senaste SM-tecken, och frågan är när en sådan här bra chans kommer igen. Klart är att årets startsjua inte går in under snittaket nästa säsong, så det kommer att krävas någon form av omstöpning.

Vill Woffinden och Holder stanna finns en grund att bygga på. Men sedan?

Det här var tredje året i rad som Indianerna körde med två svenskar som inte ens snittar en poäng per heat. Och frågan är om ett sådant lagbygge räcker mycket längre än hit, till kvartsfinal. Visst, Vetlanda är i semifinal med ett liknande bygge, men i övrigt är det Fredrik Lindgrens Smederna, Oliver Berntzons Dackarna och Peter Ljungs Västervik som gör upp om SM-medaljerna i år.

Jag undrar också hur länge Indianerna ska orka förlita sig på Kenneth Bjerres svajiga lägstanivå, både från vecka till vecka och under själva tävlingarna. Det är svårt att bygga ett vinnande lag över tid när en av de viktigaste pusselbitarna är totalt oberäknelig. Och håller verkligen Piotr Protasiewicz ett år till? Det går allt längre mellan topprestationerna.

Kanske är just en stark svensk, som ger en annan dynamik i lagbygget, vad Indianerna behöver för att ta nästa steg. En som kan ta över Bjerres eller ”Pepes” roll högt upp i laget och öppna möjligheter för helt andra lösningar i andra änden, på reservsidan. Fredrik Lindgren står utan klubb, och även om jag vet att en comeback i moderklubben är osannolik av flera anledningar så vore han sportsligt en drömlösning.

Speedwayens silly season kommer bli spännande i år också. Men för Indianernas del inleds den onödigt tidigt.