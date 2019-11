Brandvarnarens dag: "Den billigaste och mest effektiva livförsäkring som finns"

En brandvarnare kan vara skillnaden mellan liv och död men många glömmer att kontrollera att den fungerar.

– För att ge ett säkert skydd ska brandvarnaren testas med jämna mellanrum, helst en gång i månaden, och batteriet bör bytas ut en gång per år. Det är bra att även dammsuga brandvarnaren någon gång per år för att få bort damm och andra partiklar, säger Mats Larsson, skadeinspektör på försäkringsbolaget If som tidigare har arbetat som brandman.

Enligt If:s undersökning har var sjätte svensk (18 procent) aldrig kontrollerar sin brandvarnare. Mer än var femte (21 procent) testar den mer sällan än en gång om året. Fyra procent uppger att de inte har någon brandvarnare.

– En fungerande brandvarnare är den billigaste och mest effektiva livförsäkring som finns. Den upptäcker livsfarlig rök och gas, larmar i tid och ger personer i hushållet en chans att agera, säger Mats Larsson.

– Brandvarnaren kontrolleras genom man att trycker in testknappen i några sekunder. Sirenen ska då börja tjuta och slutar när du släpper knappen. Om den inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behövs det bytas ut. Man ska aldrig testa en brandvarnare med eld eller rök, det kan smutsa ner och skada den, fortsätter skadeinspektören.

Varje år omkommer omkring 100 personer i brandolyckor. De allra flesta dödsbränderna inträffar i bostäder.

FAKTA: Så gör du om det brinner

• Rädda – dig själv och andra.

• Varna – andra runt omkring.

• Larma – ring 112.

• Släck – försök släcka branden om det inte innebär en fara för dig.

Källa: If