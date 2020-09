Branden slocknade av sig själv – kunde ha tagit sig i hela Bowling och krog: ”Han har ingen konflikt med någon av ägarna”

Några timmar efter midnatt den 30:e januari bröt någon sig in i Falun Bowling och krogs via dörren från terrassen in till matsalen som ligger ovanför entrén.

Därifrån hälldes brandfarlig vätska ut i restaurangdelen och vidare ut till bardelen vid dansgolvet.

Vätskan bildade en sträng genom lokalerna. I korridoren mellan matsalen och restaurangdelen tändes vätskan på. På golvet fanns ett ringlande stråk av sot där brandfarlig vätska brunnit på golvytan.

Turligt nog tog sig inte branden längre än ett par meter utan verkar ha slocknat av sig själv. Falun slapp därmed en återupprepning av en storbrand i centrum så som när Egnellska huset bredvid brann ner 2007.

Räddningstjänsten har bedömt att det fanns risk för brandspridning inom hela byggnaden men inte till annan byggnad.

I byggnaden hittades två bensindunkar. På en av dessa kunde DNA-spår säkras och i slutet av mars fick Nationellt forensiskt centrum träff på den misstänkte 23-åringen i det nationella DNA-registret.

23-åringen, som förnekar brott, bodde fram till årsskiftet i Borlänge innan han flyttade till Stockholm.

Han har flera domar mot sig sedan tidigare men inget som lett till fängelsestraff. Februari förra året friades han i tingsrätten från misstankar om våldtäkt i en oenig dom. Det har överklagats till Svea Hovrätt som ännu inte tagit upp målet.

Hösten 2019 drabbades Falu Bowling och krog av ett liknande brandattentat. Trots att polis tagit upp det i vittnesförhör med företrädare för bolaget framgår det inte om det fanns någon hotbild mot anläggningen.

– Det stämmer att han förnekar brott. Han har ingen konflikt med någon av ägarna till krogen, och således inget som helst motiv till att försöka bränna ner byggnaden, säger Carl-Oskar Morgården, försvarsadvokat.

Förutom DNA-spåret har 23-åringens telefon kopplat upp sig mot telefonmast i centrala Falun under aktuell natt. Dessutom har hans bankkort ett registrerat köp på drygt 13 liter drivmedel vid en mack i Borlänge den 30:e januari.

– Uppenbarligen har hans mobiltelefon kopplat upp i centrala Falun aktuell natt. Eftersom han delgavs brottsmisstanken flera månader efter händelsen var det givetvis svårt för honom att vid polisförhöret minnas exakt vad han gjort i Falun, men han har i vart fall inte brutit sig in på Falu bowling, säger Carl-Oskar Morgården.

– När det gäller DNA-fyndet på en bensindunk så är det ju ett föremål som han kan ha kommit i kontakt med vid ett helt annat tillfälle. Han gissar själv att det kan ha varit när han tankat sin cross.

23-åringen har åtalats misstänkt för försök till mordbrand. Tidningen har sökt åklagare i målet.