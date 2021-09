Bragetrio tillbaka efter covid-veckan: "Har tappat tre kilo"

Trots de tuffa förutsättningarna, i och med utbrottet av covid-19 i truppen, lyckades Brage bärga tre poäng mot Landskrona den gångna helgen.

Nu har läget för de drabbade förbättrats markant och Joakim Persson, André Kamp och Leonard Pllana har alla droppat in pö om pö och åter klivit in i träning under veckan.

Kvar i sjukbädden är dock fortsatt Niklas Söderberg.

– Niklas ligger sjuk hemma fortfarande. Han är på bättringsvägen, men har varit rätt risig, berättar chefstränaren Klebér Saarenpää strax innan avfärden mot Trelleborg och helgens match.

Är de som varit sjuka redo att kliva in direkt, eller har de tappat mycket under veckan?

– Jocke har tappat. Han var dålig och på den här korta tiden har han tappat tre kilo. Och då var han inte speciellt stor innan. Det går fort och vi befarar väl det värsta med Niklas också när han kommer tillbaka. Men Leo mår bra och André har inga problem alls.

Samtliga i nämnda trio finns dock med i matchtruppen, vilket gör att Brageledninge åter sitter i en ganska bekväm sits när det kommer till att ta ut en slagkraftig elva.

– Vi har en trupp som är väldigt sund i konkurrenssyfte. Vi mår bra just nu, och då höjs ribban för vad som krävs för att komma in och spela. Man behöver vara hundraprocentig och inte åttioprocentig.

Kvar på hemmaplan lämnades dock Anton Lundin, Shkodran Maholli och Mattias Liljestrand.

I fallet Liljestrand handlar det om en avstängning, vilket gör att Nicolas Dantas åter tar plats i startelvan.

Shodran Maholli dras med småskavanker och har inte kunnat träna för fullt under de senaste veckorna, medan Anton Lundin fortfarande har problem med en ljumske.

– Han har precis börjat träna nu, men har varit borta från fotbollsträning i två och en halv månad. Men nu behöver jag inte stressa på folk och slita på dem på samma sätt som tidigare, konstaterar Saarenpää.

Med tanke på prestationen mot Landskrona, kommer du vilja ha kvar så många som möjligt från den startelvan mot Trelleborg?

– Vi tar ut det vi tycker är bäst för laget och det på både kort och lång sikt. På kort sikt kan vi göra nån liten förändring, nån egenskap vi vill ha in, men samtidigt vill vi försöka ha en långsiktighet så att det blir en trygghet i det.

– Samtidigt är det konkurrens, så du måste vara där. Annars finns det folk som är friska och krya och vill ta ens plats. Det ger mig möjligheter. För mig handlar det om att hantera det på rätt sätt, säger Klebér Saarenpää.