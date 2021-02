Brages sportchef om forwardsjakten – avskriver testspelaren: "Kommer inte bli vår rekrytering"

I och med värvningarna av Adil Titi och Nathan Mavila så är Brages backsida nu komplett inför säsongen.

– Om ingenting händer i truppen, att nån skulle skulle försvinna eller bli frånvarande eller så, så är vi just nu fulltaliga på backsidan, bekräftar Brages sportchef, Ola Lundin.

I mittbacken Adil Titis fall handlar det om ett lån över säsongen – en lösning som Ola Lundin menar passar Brage utmärkt just nu.

– Det passar oss jättebra med den balans vi har i truppen, kontraktslägen, ekonomiskt och var spelaren är just nu. Det är en helhetsbedömning om man tycker att det är en bra möjlighet eller inte, men det här passade oss jättebra.

Ser du det som att ni får mer tid till att tänka på en mer långsiktig lösning till backsidan, för jag antar att Göteborg vill ha tillbaka honom sen?

– Det beror ju på. Hur utvecklingen är här och hur vi trivs med varandra. Vad som händer sen siar vi inte om nu, utan nu jobbar vi för Adils del utifrån 2021 i IK Brage. Så får man se vad som händer i framtiden.

Beträffande Nathan Mavila så är han invärvad specifikt som vänsterback, vilket Brages ser som en möjlighet att ge Moses Makasi mer speltid centralt på mitten, konstaterar Lundin.

– Det är en tanke, men sen gillar vi ju flexibla spelare som kan spela på fler positioner i och med att vi har en ganska tajt trupp. Men i strukturen finns det ju en tanke med att Nathan verkligen ska konkurrera på vänsterbacksplatsen och att Moses kan spela mer centralt i banan.

Med försvararna på plats så återstår det bara en plats att fylla innan IK Brages trupp är full.

En forward ska in, och då i första hand en anfallsspets på topp.

– Vi har bestämt att vi inte springer in i nånting bara för att. Vi är väldigt trygga i de offensiva spelare vi har, men det är klart att vi skulle ha haft en spelare till med lite egenskaper som vi ser oss behöva.

Lundin bekräftar att det är en spelare med djupledsegenskaper som man söker.

– Ja, det ska ju kunna komplettera den besättning som vi har och då är det väl en något rakare, mer djupledsgående spelare som vi tittar på.

Är det nån på gång?

– Njae, jag skulle inte vilja säga att det är så nära när vi pratar precis här och nu, men det är klart att det är en hel del konkret i luften som kan vara nära förestående. Eller så är det inte det och då tar vi det lugnt och så får vi se vad som händer lite längre fram.

Faktum är att Brage har haft just en anfallare hos sig under drygt tre veckors tid. Amerikanen Will Inalien har då tränat med laget och 21-åringen spelade också en halvlek mot Sandviken i lördags.

– En jätteduktig fotbollsspelare, seriös och professionell. Däremot ser vi inte att det kommer bli lösningen på vad vi söker och vad vi ska rekrytera. Men det har varit en väldigt bra tid för honom här och och det har varit bra för oss att se honom. Han är en toppenkille och en duktig fotbollsspelare, men det kommer inte att bli vår rekrytering på forwardssidan.

För Brages del väntar den här veckan matcher mot två allsvenska lag, då man på onsdagen ställs mot Örebro borta och därefter Hammarby borta kommande söndag.

– Vi ska åka mycket buss de närmaste veckorna och spela tuffa fotbollsmatcher och det ska bli inspirerande. Det är jättebra att få riktigt bra motstånd, det utvecklar oss sannolikt hela tiden.

Vad gäller truppen så är Seth Kanteh Hellberg den enda spelaren som i dagsläget är avskriven inför matcherna.

– Kanteh stegrar väl lite hela tiden, men är fortfarande utanför den kollektiva träningen. Han jobbar med sitt rehabprogram, nära Kristoffer (Karlsson, medicinskt ansvarig) men har en bit kvar.

Hur är det med Pontus Hindrikes och Oscar Lundin?

– "Hinken" körde rehab igår, men han är på väg tillbaka. Oscar har lite problem med benhinnorna, men det dröjer inte många dagar innan han är tillbaka.