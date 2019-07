Brage håller hårt i succéanfallaren – sportchefen om en försäljning av Kouakou: "Definitivt inte aktuellt i nuläget"

► Kouakou om våren – och framtiden i Brage: "Vill klättra högre upp i seriesystemet"

Brage går fram som en ångvält i Superettan och ett flertal spelare i truppen har levererat riktigt bra hittills under säsongen.

Något som givetvis gör att klubbar högre upp i näringskedjan kan komma att bli intresserade.

I Brages fall är det kanske framför allt Christian Kouakou och, i viss mån, Anton Lundin som har nämnts som tänkbara flyttfåglar, men enligt Ola Lundin finns det i dagsläget ingenting som tyder på att någon av dem kommer att lämna.

– Nu har ju fönstret bara varit öppet i en vecka och det kan fortfarande hända saker. Men det ska mycket till för att vi ska släppa någon, det kan jag i alla fall säga. Det känns inte aktuellt, säger Lundin.

► Rött kort och svajig insats – men tre poäng för Brage: "Måste sätta våra chanser"

I en intervju med Sporten tidigare i veckan konstaterade Christian Kouakou att han skulle kunna vara öppen för att röra på sig om en större klubb hör av sig.

– Alla spelare som gör poäng och mål är ju alltid intressanta för alla klubbar. Och är man så exceptionellt bra som Christian Kouakou är, så är det klart att många klubbar synar honom. Jag vet att så är fallet, men för vår del är det definitivt inte aktuellt i nuläget, säger Ola Lundin.

Så även om det kommer ett bud så är det inte aktuellt?

– Det ska väldigt mycket till för att det ska vara aktuellt i det här fönstret.

Har någon klubb kontaktat er gällande honom?

– Inget konkret så. Det är mer att jag vet att han, med sin profil och sin produktion, är intressant.

Kan det bli svårt att hålla kvar en sån spelare, om han själv skulle vilja flytta?

– Nej. Har man kontrakt så ligger ju frågan hos oss, naturligtvis. Jag hoppas att varenda spelare vill uppåt och strävar framåt. Det vill vår klubb också och det jobbar vi efter varje dag. Det är klart att spelarna ska ha ambitionen att spela så högt upp som möjligt, det tar jag för givet.

► Layounis galna islossning – öser in poäng i norska skrällaget: "Jag vill ut i Europa"

Hur ser det ut för Anton Lundin?

– Anton gör det ju grymt bra, inget snack om saken. Men det har inte varit några förfrågningar gällande honom heller. Det har varit väldigt lugnt kring våra spelare över lag.

Brage har tidigare under fönstret värvat in Alexander Ekblad från Dalkurd och Ola Lundin har även pratat om att eventuellt plocka in en anfallare. Så ser det dock inte ut att bli, om inget oförutsett inträffar.

– Händer det inget i vår trupp – att någon skulle försvinna eller bli långtidsskadad – under fönstret, så kommer ingenting mer att hända. Då sitter vi lugna och nöjda.