Brage flyttade in träningen – Saarenpää inför iskalla matchpremiären: "Inte de bästa förutsättningarna"

Iskylan har dragit in över Dalarna, vilket gjorde att Brage flyttade in i BSM-hallen på fredagens träning.

Och lika kallt förväntas det bli under lördagens tv-sända matchpremiär mot Sandviken.

– Det är väl inte de bästa förutsättningarna för att göra högexplosiva saker, säger tränaren, Klebér Saarenpää.