Brage bekräftar – spelar träningsturnering med allsvenska toppklubbarna: "Landat i ett upplägg"

Det var den 22 mars som Fotbolldirekt.se avslöjade att sex allsvenska klubbar – AIK, Djurgården, Hammarby, Sirius, Örebro och Norrköping – planerade att spela en träningsturnering under den nya försäsong som uppstått på grund av coronapandemin och den förskjutna säsongen.

Senare meddelades det dock att AIK valt att dra sig ur, vilket öppnade för IK Brage som ersättare i turneringen.

Nu bekräftar alltså Brage, som första klubb, att turneringen blir av.

"Vi är sex klubbar; IK Brage, Djurgårdens IF, IK Sirius, IFK Norrköping, Örebro SK och Hammarby IF som tillsammans diskuterat förutsättningar kring träningsmatcher och har nu landat i ett upplägg där vi kommer att spela matcher mot varandra under maj månad", meddelar de via hemsidan.

Enligt informationen kommer alla matcher att spelas utan publik, men med tv- eller webbsändningar.

"Matcherna kommer genomföras så att de följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten förordar", skriver föreningen.

Kort efter Brages meddelande bekräftades informationen av Svenska Fotbollförbundet.

► Brages spelschema:

Lördag 2 maj 14:00:

Djurgårdens IF vs. IK Brage

Lördag 9 maj 14:00:

IK Sirius vs. IK Brage

Lördag 16 maj 14:00:

IK Brage vs. IFK Norrköping

Lördag 23 maj 14:00:

Örebro SK vs. IK Brage

Lördag 30 maj 16:00:

IK Brage vs. Hammarby IF