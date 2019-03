Seger för Ludvika i toppmötet med Tegner

Ludvika tog en tung seger på hemmaplan mot Tegner i toppmötet i Allsvenskan Mellanallsvenskan i bowling på lördagen. Matchen slutade 11–9.

– Andra matchen i sammandraget, nu mot Tegner från Säffle, ett lag som spelade i elitserien förra säsongen. Vi vann med med 11–9 efter en slagning på höga 6981. Inför sista serien låg vi under med 7–8 med och halvvägs in i den låg vi fortsatt under, men en heroisk insats av hela laget i slutrutorna gav resultat och vi kunde vända på steken tack vare 4–1. En bra match som var jämn rakt igenom, en riktig laginsats från vår sida där vi hade fyra spelare över 900 med Tomas Norgren (976) och Mathias Johansson (965) som toppar, kommenterade Ludvikas coach Olle Andersson efter matchen.

Vinsten mot Tegner innebär att Ludvika har sju matcher i rad med seger på hemmaplan.

I en tidigare match samma dag vann Ludvika på hemmaplan mot Taifun med 14–6.

Ludvikas nya tabellposition är andra plats, medan Tegner fortfarande leder serien, på samma poäng som AIK.

I nästa match möter Ludvika Glam hemma på lördag 30 mars 10.00.