Vintageälskare på semester i Dalarna? Retroparadiset finns runt hörnet

"Låt oss dra iväg och cruisa nerför gatan, dra ner suffletten och sätt på radion", sjunger John Fogerty med hes stämma i Hot rod heart.

Det är en bra idé, dra ner kepsen hårt över öronen och styr kosan mot Enviken vid riksväg 50, tre mil nordöst om Falun.

Låt solen blänka i vindrutan och skruva upp stereon ännu mer för att komma i stämning.

Det finns nämligen inte bara rockabilly i Enviken, som hyser cirka 600 invånare, Enviken är rockabilly. I diverse garage repas det friskt och Enviken Records, skivbolaget som bildades 1997, är känt för att ge ut rootsmusik.

Det är också känt för att vara ett riktigt nostalgimecka, om man håller utkik och inte bara kör förbi alltihopa så finns det mycket att upptäcka:

– Var har vi hamnat egentligen?, frågar en äldre dam från Knivsta som just har klivit in i Jonssons fik där det doftar av nybakta kanelbullar.

Fiket har en smakfull men kanske lite för diskret gammal café-skylt på väggen utanför.

Det visar sig att damen med sällskap letar efter "det där rockabilly-kaféet" men har haft svårt att hitta det.

– Jag försökte ifjol, då var jag i korsningen där vid busshållplatsen, men sen hittade jag det inte. Ni borde ha en stor skylt!, säger hon till kaféägaren Katarina Jonsson samtidigt som hon förundrat ser sig omkring bland gamla filmstjärnor på väggarna.

Katarina Jonsson vill inte befatta sig med benämningen "rockabilly", hon och maken öppnade fiket för 17 år sedan, helt enkelt för att de inte fick plats där hemma med den jukebox de hade köpt, och dessutom gillade dem själva att fika väldigt mycket.

– Nånstans skulle man ju ställa den där jukeboxen, varför inte i ett riktigt kafé. Men någon rockabilly är vi inte, vi har bara samlat på oss grejer genom åren som vi tycker om, vi vill ha en arbetsmiljö som vi trivs i.

Ser man sig omkring inne hos Jonssons fik så är det ett stycke historia man rör sig i:

De delikata kaffekopparna från bland annat 50-talet. Den trekantiga hörn-TV:n som förmodligen på sin tid var det mest portabla och fiffiga i ingenjörskonst man kunde hitta. Affischerna med fallna hjältar. Jukeboxen som för tillfället är trasig men som annars slukar gamla femkronor för att spela, biostolarna från den tiden när IOGT hade lokalen, hattarna och brukspåsarna som folk på bygden har skänkt.

Det enda som, ironiskt nog, är nytt är de två Elvis-barstolar som står vid en skänk. Det är också det enda Elvisrelaterade i lokalen.

– Vissa tror ju att detta är ett Elvis-kafé, det har de fått helt fel för sig, vi vill bara visa upp vardagshistoria, säger Katarina.

Det är inte bara nyfikna turister som lockas hit. Här har Miss Li spelat in en video, och på scenen har artister så som Linda Gail Lewis, John Lindberg Trio och Fatboy stått och spelat.

Håll utkik på Jonssons fik & butiks facebooksida – även på sommaren kan det bli musikkafé med spännande artister, mestadels inom rootsmusiken så som rockabilly och blues.

En bit från Jonssons fik, så sitter Anna Staffansson på huk framför sin Amazon Herrgårdsvagn från 1968.

– De säger att Amazon har en enkel motor så det är den bästa mekarbilen för nybörjare, säger Anna.

I gruset ligger verktyg, skruvar och diverse bildelar. En framlampa har pajat, stiftet behöver bytas och Anna skruvar isär alltihop.

Dottern Sonja har spring i benen och springer in i Annas frisörsalong där man kan klippa sig klassiskt i gamla frisörstolar från 50-talet. Sonja tigger skjuts på en frisörstol och vår fotograf faller för det.

– Det ska vara swing från 1920- och 30-talet när man är ute och glider, konstaterar Anna medan Sonja upptäcker att bakluckan i en herrgårdsvagn är perfekt för att stå och sälja låtsasglass i.

Hennes man, också ägare av samma frisörsalong, har en Ford pickup från 1954. Ifjol köpte Anna sin egen bil.

– Det är roligare att åka i sin egen, jag lär mig meka eftersom. Det finns inte så många av den här modellen och få är så här fina, förklarar Anna stolt framför sin Amazon.

Annas gårdsplan är som gjord för att meka vintagebilar på, precis som de flesta gårdsplaner och garage i Enviken. Det tar förmodligen inte många sekunder innan man hittar nästa person som vårdar sin älsklingsbil.

Ett stenkast bort på Marnäsvägen ligger Backs Retro Plåt där olika projekt brukar gömma sig i verkstaden. Vid korsningen där en skylt upplyser om var posten och systembolaget finns så hittar man en Gulfmack, ett paradis för folk som vill hitta gamla bildelar enligt Anna.

På andra sidan korsningen, där Marnäsvägen går in i Kyrkvägen, återfinner man butiken Silver Tornado Vintage Enviken.

Stannar man till på andra sidan gatan så är det inte säkert man ens uppmärksammar butiksskylten eftersom den stora ortsskylten "Rönndalen" ovanför en turkos mosaikfasad är så mycket mer i ögonfallande.

– Det var i musiken jag fastnade i först. Sen färgerna och formerna. Det är en fantastisk era, berättar Caroline Wikström, butiksägare. Hon talar om främst 50-talet, hennes favoritårtionde, men även 40- och 60-talet.

Caroline och maken Angelo Tiitto öppnade butiken 2012, de gillade båda äldre design och var svaga för den tidens musik och dans. Caroline kan sitta i timmar och se på gamla dansfilmer. Hon visar ett klipp av Hellzapoppin (1941) och verkar kunna diskutera lindy hop, bop, jive och stroll hela dagen.

Inne i butiken kan man förlora sig bland pomado hårvax, 40-tals hattar, jackor klänningar från 50, 60- och 1970-talet, diverse skivor, smycken och prylar. I taket hänger det antika lampor med en futuristisk design.

– 1940-talet är inne just nu och är väldigt förtjusande, det är otroligt vackert med kvinnor i hatt och det är en fin form på kläderna. De hade ett fantastiskt tyg som håller än idag, säger Caroline och visar en senapsgul klänning i crepé som verkar som ny när man tar i den.

Kläderna är europeiska och amerikanska, i Sverige var det inte lika mycket färg under denna epok som det var i utlandet. Vill man försöka sig på att klä hela figuren i en stil så ska man börja med skor och hatt menar Caroline.

– Så gör jag. Sen väljer du klänning och annat därefter. För gör du tvärtom så får du det svårt.

Silver Tornado Vintage får alla möjliga besökare. Nyfikna som kommer förbi, turister, och så den där nischade klicken som har allt detta som sin livsstil och klär sig från topp till tå i nostalgisk stil.

– Sen har vi ju stammisar också som kommer och klipper sig i barberarstolen här bakom, säger Caroline och visar oss det lilla utrymmet bakom 40-tals hattarna. Hit kommer en barberare varje vecka.

Har man inte upptäckt nostalgimeckat Enviken innan så bör man vika åtminstone en halv dag, bara i butiken lär ett par timmar försvinna.

Och är man hungrig innan man lämnar swing, brylkräm och en känsla av att befinna sig i ett annat decennium bakom sig så bjuder Enviken på en sista överraskning:

En kort promenad vidare från vintagebutiken och åt kyrkans håll så ligger Thaikiosken Peter Pan rätt dold vid sidan av vägen. En thailändsk vimpel på en stång avslöjar platsen. Kiosken visar sig ha en av den bästa thaimat vi har provat på.

Carolines dansfilm-tips:

Hellza Poppin från 1941

The Girl can't help it, 1956

The original stroll, 1958