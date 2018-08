Trendsättaren Abigail Ahern: "Var inte rädd för mörkret, det är mysigt"

Vid Formex utställninsghallar finns en stor yta där Abigail Ahern, trenddesigner från London, fick tolka de strömningar som visades på Formex. Resultatet är en yta med en känsla av att flytta ut i naturen, riktigt mysa in sig och koppla av.

Temat för höstens Formex är Unexpected gatherings, eller oväntade samlingar, och det hade Londondesignern verkligen tagit till sig.

- Abigail Ahern inreder på ett mycket osvenskt sätt om man jämför med den klassiskt blonda, avskalade och nedtonade stil som kännetecknar nordisk design, sade Pekka Heino när han presenterade den brittiska designern som gjort sig känd för maffiga och mörka inredningar med mycket saker.

Själv kommenterade hon det med att "less is not more, more is more" och följde upp med att säga att "mycket saker gör en glad".

Hon har gått runt bland alla hundratals utställare på Formex för att hämta saker till sin tolkning av vad som trendar nu, kombinerat med hennes egna design.

Under ett militärt kamouflagenät och bakom en smärre granskog hade hon byggt upp miljöer som kändes som lite både ute och inne med gott om sittplatser.

- Alla jobbar så hårt i dag. Vi behöver platser där vi kan relaxa och koppla av, mysiga platser där vi kan läsa en bok, sade hon.

Hon har gjort sig känd för stora blomsterarrangemang och växter som hon kallar Faux Botanicals, alltså falska växter som ser otroligt naturtrogna ut.

Hon är ju själv en stor influencer med sina stora växter och murriga inredning som hon gärna ger twisten att sätta till något som inte riktigt passar. Det kan vara saker som är har fel proportioner för sitt sammanhang, som en gigantisk kandelaber.

- Man måste outside the box, utanför boxen, menar hon och tillade att den skandinaviska stilen är fin men lite för avskalad för henne.

- Var inte rädd för mörkret, det är mysigt, sade hon och satte fingret på den alldeles uppenbara strömningen som visades på Formex, bort från det vita och avskalade och mot de dova, starka färgerna och material som sammet.