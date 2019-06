Ny ägare till fastigheten på Farmvägen 6 i Idre – 2 000 000 kronor blev priset

Älvhagen Music Night Borlänge arrangeras den 31 augusti.

Doug Seegers kommer då tillbaka till Borlänge för ännu ett framträdande. I november var han på plats i BSM-hallen i Kvarnsveden.

Det är Göran Bornström, Hagbackens Nöje, som arrangerar musikkvällen vid älven.

Övriga artister är Stiko Per Larsson, Backboones samt Martin Riverfield And The Wheels Of Fortune.

Ett tillfälligt scentak ska på plats och området inhägnas.

Det blir servering av mat och dryck.

– SSAB lånar ut sin parkering och Ornäs BK kommer att styra trafiken där, berättar Göran Bornström.

Parkeringen vid Domnarvsvallen och Hushagen kan också nyttjas.

– Blir det en fin kväll kan det komma lite folk. Jag hoppas att det blir häftigt, säger arrangören.