Per Olofsson och Carola Gustafsson, båda 52 år, är nya ägare till fastigheten på adressen Lissvägen 3D i Falun. Ägarbytet blev klart i november 2018 och köpesumman blev 3 300 000 kronor. Den tidigare ägaren köpte huset så sent som så sent som i mars i år för 3 200 000 kronor. Kedjehuset har en boyta på 130 kvadratmeter.

Nyligen såldes ett annat kedjehus knappt en kilometer därifrån, på Stångtjärnsvägen 349. Där landade priset på 1 975 000 kronor för det 110 kvadratmeter stora huset.