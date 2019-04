Ägarbyte för hus i Leksand

Mats Gyllenvåg, 47, avslutade sin andra tränarsejour i Vansbro AIK:s herrlag med en fjärdeplats i Dalafyran i fjol. I en intervju med Sporten i höstas meddelade "Maffen" att han skulle lämna sitt uppdrag, och kanske ta ett sabbatsår från fotbollen.

– Jag kände att jag behövde göra något annat. Det hade gått i stå, och jag såg bara det negativa. Därför hade jag tänkt ta ett brejk från seniorfotbollen, och hjälpa till lite i mina yngre döttrars lag, säger Gyllenvåg.

Det är en utmaning för damfotbollen i stort att få upp sporten högre upp i priolistan.

– Men sen hörde Isabelle Nyhlén av sig från Malungs IF:s damlag, och då kändes det bra med något annat. Fina träningsmöjligheter och så får jag med mig min gamla tränarkollega "Bulan" (Michael Palmqvist) hit. Bara att slå på strömbrytaren ett år till (skratt).

Malungs IF blir Gyllenvågs första uppdrag som damlagstränare.

– Men jag tycker inte att det skiljer sig så mycket mot att träna herrlag. Möjligen att man har lättare att få fram sina idéer hos damspelare. De lyssnar mer och är kanske inte förstörda av Fifa-spel och tv:s expertkommentatorer.

– Nackdelen är väl att de inte ser lika mycket fotboll som killar, plus att det är svårt att få ihop folk på träningarna. Flera är springvikarier och jobbar oregelbundna tider. Det är en utmaning för damfotbollen i stort att få upp sporten högre upp i priolistan, samtidigt som jag förstår deras situation, säger "Maffen" vars målsättning är att etablera MIF i trean.

– Malung gör en nystart på damsidan med spelare från orten samt inslag från Vansbro hela vägen upp till Sälen. Vi har ett muntligt samarbete med SS Lima och hoppas få två damlag i kommunen med tiden.

Hur tror du att det går?

– Dala-Järna, Grycksbo, Säter och Islingby kan nog vara med i toppstriden. Men vi ska klara oss kvar i den här serien, absolut. Jag hoppas vi kan vara ett mittenlag åtminstone, och att vi tillsammans med resten av A-lagen kan se till så att U-lagen får kämpa i botten.

FAKTA/Premiäromgången i damernas division 3

27/4: Säters IF–Svärdsjö IF. 28/4: Gustafs GoIF U–Avesta AIK U, Grycksbo IF–Korsnäs IF U, Islingby IK–Smedjebackens FK U. 1/5: Dala Järna IK–Malungs IF.

Fotnot: IFK Mora spelar sin premiär borta mot Avesta den 5 maj.