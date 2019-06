Ägarbyte för hus i Enviken

- Jag hade hoppats att hitta någon ny ägare, men det har visat sig vara för svårt och därför togs det här beslutet, säger Fredrik Mellgren.

Han gick in som ägare av företaget för 31 år sedan och under årens lopp har även två andra personer från bygden gått in som delägare.

Företagets huvudsakliga kollektion har bestått av mode- och mc-kläder. Designen görs i Malung och tillverkas i externa fabriker utomlands.

- Det är väl ganska välkänt att det blivit en tuff bransch, men vi har kämpat på bra fram tills det inte fanns någon annan utväg, tillägger Fredrik Mellberg.

Företaget har en omsättning på 80 miljoner kronor. Men Fredrik Mellberg menar att man hade behövt en omsättning på 250 miljoner kronor.

Han vill gärna framhålla personalen gjort och gör ett fantastiskt arbete.

_ Det känns ändå bra att det blir en lugn avveckling där de först varslade går hem i september och den sista i juli 2020, säger Fredrik Mellberg.

Det mesta talar även för att två och en halv tjänst blir kvar i Malung.

Huvudkontoret har under alla år legat i Malung där verksamheten främst handlat och design och utveckling.

- Nu har vi en lokal på 3 800 kvadratmeter som jag hoppas ska fyllas med ny verksamhet, säger Fredrik Mellberg.

1926 startade legendariske entreprenören Niss Oskar Jonsson företaget Jofa i Malung. Företaget tillverkade och sålde både skinnkläder och sportartiklar som skridskor, hjälmar och båtar. I början av 1970-talet köpte Volvo namnet Jofa och tog över alla sportartiklar. Han valde då att helt fokusera på skinnmode och döpte om sitt företag till Jofama.