190 kvadratmeter stort kedjehus i Grängesberg sålt för 187 000 kronor

Född i småstaden Boxborough, Massachusetts men fick aldrig chansen till proffsspel i hemlandet. Det fick dock Kapstad istället i Europa och inför säsongen 2009/10 gick flyttlasset över Atlanten och till SC Riessersee i den tyska andraligan. Sedan följde två säsonger i Landshut Cannibals innan Tommy Salo och Leksands IF fick upp ögonen för den skridskostarke och offensivt lagde backen. Var med och spelade upp LIF till SHL under sin första säsong i Sverige och levererade också en hel del poäng under sin debutsäsong. Under de två säsongerna i SHL gick poängleveransen ned en smula, men amerikanen var fortsatt ett givet inslag i den vitblå dressen fram tills han lämnade för spel i Klagenfurter, 2015/16. Är fortfarande kvar i den österrikiska ligan, men numera i Linz.

75) Kevin Kapstad

Säsonger i Leksands IF: Tre säsonger, 2012/13-2014/15.

Född: 12 februari 1986.

Position: Back.

Moderklubb: Okänd.

Karriär i Leksands IF: Avancemang till SHL 2012/13, flest assists och poäng av allsvenskans backar 2012/13.

Goth och Linds motivering: Kom som oprövat kort från Landshut i tyska andraligan, men gjorde snabbt succé. Med sin fina skridskoåkning och ett utmärkt spelsinne blev det 40 poäng på 61 matcher första säsongen och sedan 27 poäng på 55 matcher i SHL-säsongen 2013/14.

*Fotnot: Listan har sammanställts av tidigare mångåriga sportmedarbetarna Carl-Johan Goth (Nu deskreporter) och Thomas Lind (Nu printplanerare). För att kvala in på topp 100-listan så måste spelaren ha gjort minst tre A-lagssäsonger i klubben och det är endast insatserna i Leksandströjan som räknas. Landslags- och eventuellt proffsspel går alltså bort. En spelare per dag kommer presenteras med start den 17 maj fram till och med den 24 augusti.