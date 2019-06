117 kvadratmeter stort hus i Idre sålt till ny ägare

Falubutiken har varit den enda Apple–auktoriserade verkstaden i hela Dalarna. De har nu lagt ner sin verksamhet efter arton år i centrum, med anledning av bristande lönsamhet.

Butiken har varit reparatör via försäkringsärenden åt ett stort försäkringsbolag med stark anknytning till Dalarna under flera år. Efter sommaren 2018 beslutade försäkringsbolaget att skicka all service till ett bolag i Malmö istället, vilket resulterade i ett stort volymtapp hos BK Data.

Finns ingen förlorande part, förutom att butiken inte finns kvar för kunderna

Samarbetet med försäkringsbolaget var en stor del av butikens reparationsverksamhet och det finns en hård konkurrens av icke Apple–auktoriserade verkstäder som genomför mindre reparationer och service till ett något billigare pris.

– Problemet är att har man garantin kvar på sin telefon och lämnar in den på en icke auktoriserad verkstad så finns garantin på telefonen inte kvar hos Apple längre.

Butiken har haft tre butiksanställda som sysslat med reparation och service, efter volymtappet 2018 valde en i personalen att söka sig vidare på annat håll då han tyckte att det fanns för lite att göra. Enligt Per fanns det två alternativ efter sommaren, antingen att göra nya försök att få upp volymer eller att stänga ner butiken. Till slut blev nedstängningen ett faktum.

Deras mål har varit att vara en lokal butik som man kan gå in och prata i. Efter beskedet om nedstängningen har de fått frågan av kunder vart de nu ska lämna in telefonen där BK Data hänvisar till Apples hemsida för att hitta servicepartners.

Den närmsta Apple–auktoriserade verkstaden efter nedstängningen finns i Västerås, vilket förstås är tråkigt för kunderna menar Per.

– Den typen av åtgärd att få hjälp att uppgradera sin hårdvara finns inte lokalt att få utan att behöva skicka iväg, säger Per och syftar exempelvis på byten av hårddiskar i Apple–datorer.

Han poängterar även att de har lyckats stänga ned verksamheten utan att gå i konkurs vilket de ser som en bedrift.

– Det finns ingen förlorande part, förutom att butiken inte finns kvar för kunderna, berättar Per som varit med i verksamheten i snart tio år.

Verksamheten har funnits sedan 2001 och enligt honom känns det tråkigt att stänga ned butiken tillsammans med sin personal.

– Det är lite tråkigt, en era som går i graven, säger Per.

Butiker lägger ned inne i stadskärnan. Nu BK Data:

Vad tycker du om att butiker läggs ned i centrum?

Lars Ljunggren

– Jag tycker det är trist för att det är första gången på väldigt länge jag är ner här till Falun och ser att det är stängt på nästan hela Åsgatan och Bergströms Gallerian.

Christina Edvertz, Örebro.

– Jättetråkigt att det är så många affärer som stänger och flyttar ut till stora köpcenter. Man önskar ju att det var en annan utväg, men det är så i många städer idag.

Eva-Len Strandberg, Falun.

– Jag tycker det är jättetråkigt, det gör ju att stan dör ut lite grann. Å andra sidan så förstår jag för jag handlar också på nätet och det är ju bekvämare, så det är ju lite dubbla budskap där.

Ellen Vikan, Norge.

– Jag tycker det är helt förfärligt, jag har själv haft butik i 48 år. Jag är från Norge och det är samma problem där, det bara poppar upp stora köpcenter med stora butikskedjor. Kedjorna håller sig till områdena där huvudkontoren finns, en liten ort tjänar ingenting på det.