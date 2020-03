Bostadsmarknaden i Falun ännu oberörd: ”Kommer säkerligen bli flera riktigt tråkiga försäljningar”

Restauranger rear ut mat, hotell stänger på obestämd tid och flera företag korttidspermitterar sina anställda.

Exemplen på hur coronakrisen påverkar företag i Falun är många och oftast negativa. Men fastighetsmarknaden i Falun går mot strömmen och har ännu inte känt av krisens effekter.

– Vi hade bra siffror hela mars. Sedan har vi varit oroliga över att april och maj skulle bli sämre, men där har vi redan nu flera intag inbokade. Så vi är försiktigt optimistiska kan man säga, säger Christer Andersson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån Falun.

De enda förändringarna som Fastighetsbyrån Falun har känt av än så länge är att visningarna tills viss del har ändrat form, på grund av smittorisken.

– Vi släpper inte in alla spekulanter på samma gång som man gör i vanliga fall. Istället släpper vi in varje familj för sig så att det inte blir för trångt under visningen. Vi tar heller inte i hand och försöker undvika närkontakt i så stor utsträckning som möjligt, säger Christer Andersson.

Men trots att coronakrisen inte har slagit till mot Faluns bostadsmarknad ännu tror Christer Andersson att det bara är en tidsfråga innan krisen får effekt även där. Han menar att mycket beror på hur hårt den våg av varsel, som coronakrisen har skapat, drabbar Falun.

– Jag har jobbat med det här i 14 år och var mitt uppe i det under finanskrisen i slutet på 00-talet, fågelinfluensan och svininfluensan. Det här kan nog bli en blandning av alla de tre kriserna. Det kommer säkerligen bli flera riktigt tråkiga försäljningar där folk som har blivit av med jobben tvingas sälja, precis som det var under finanskrisen.

Har ni gjort någon slags beräkning på hur hårt en varselvåg kan drabba bostadsmarknaden i Falun?

– Problemet är att det inte är någon som vet vad som kommer hända då den här krisen är något helt nytt. Men att vi kommer få en prisnedgång även i Falun är oundvikligt, för det finns ingen krasch eller kris som inte har påverkat priserna negativt. Men exakt hur mycket priserna kommer gå ner är omöjligt att säga då det beror på hur stora varslen blir.

Fastighetsbyrån är ett välkänt varumärke och är en av de största aktörerna på Faluns bostadsmarknad. Christer Andersson menar att en anledning till att de hittills har klarat sig undan coronakrisen kan vara att säljare och köpare gärna går till kända varumärkena under en kris. Han tror då att det finns en risk att de mindre aktörerna kan drabbas hårdare.

Men inte heller hos de mindre mäklarfirmorna har coronakrisen fått någon märkbar effekt än så länge.

– Den största påverkan är att folk hellre vill ha privata visningar än gruppvisningar. Sedan är det någon som har blivit lite försiktigare och vill vänta till det här har blåst över och någon som har velat sälja snabbare. Men prismässigt ser jag ingen skillnad än. Men det är ännu för tidigt att säga vilka konsekvenser det här kommer få, säger Peter Daun, fastighetsmäklare på slagga.se.