Polisen fick in anmälan om inbrottet sent på söndagskvällen. Mannen som bor i lägenheten uppger att någon eller några okända personer har brutit upp dörren till hans lägenhet och de har på det sättet tagit sig in i bostaden.

Vad som exakt är stulet är ännu oklart, men enligt mannen saknas det saker från bostaden.

Bostaden har spärrats av och en brottsplatsundersökning kommer att genomföras, i hopp om att hitta spår efter den eller de som har gjort brottet.