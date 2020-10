Borlänges slumrande Eiffeltorn – En gömd kulturskatt som förfaller: "En tragedi om den förstörs"

Arne Ludvigsson har kämpat i många år för att hallen, som kallas både Boberghallen och Gamla Bruket, ska bevaras och få den uppskattning den förtjänar.

– Maskinhallen har en helt sagolik historia, säger han.

Det är snart 125 år sedan arkitekten Ferdinand Boberg, från Falun som räknas som en av Sveriges främsta arkitekter, och ingenjören Fritz Söderberg skapade den 140 meter långa, 20 meter höga och 68 meter breda maskinhallen som var en elegant, jugendinspirerad stålkonstruktion täckt av glas på taket och väggarna av bräder var klädda i juteväv– rosa på utsidan, blå på insidan.

På utställningen i hallen visades bland annat ångmaskiner, generatorer, lokomotiv, ångturbiner och separatorer upp i full rörelse.

Stålet som maskinhallen är byggd av kommer från Domnarvet. Det hade sålts till utställningen av Stora Kopparbergs disponent Erik Johan Ljungberg. Efter utställningssommarens slut bjöds hallen ut till salu, då köpte samma Ljungberg tillbaka stålet som nu förädlats. Han lät demontera den väldiga konstruktionen och fraktade den på järnvägen tillbaka till Borlänge.

– Konstruktionen var så stor att man i järnvägskurvorna fick stanna loket och ett antal personer fick hoppa ut och baxa konstruktionen runt, berättar Arne.

Vid Kvarnsvedsforsen lät Ljungberg montera upp hallen som blev den första delen av det nystartade Kvarnsvedens Pappersbruk och kom att rymma de nya pappersmaskinerna.

– Den är verkligen grunden till Borlänges industrihistoria och borde ha ett oerhört symbolvärde, säger Arne Ludvigsson.

Det är inte bara den tidigare stadsarkitekten som tycker att den är värd mer än att förfalla på industriområdet

I arkitektvärlden har den fått en del uppmärksamhet efter att den är utsetts av World Monuments Fund, som en av 100 monument i världen värda att bevara.

Men han har varit nästan ensam i Borlänge om att kämpa för den.

– Runt år 2000 kämpade jag och socialdemokraten Nils Persson för den. Han brann verkligen för det men fick inte med sig sitt parti. Lars Lindström från Vänsterpartiet var också med. Det var vi tre mot hela Borlänge, säger Arne.

Arne ritade flera förslag på hur hallen bättre skulle kunna användas som ett pampigt konserthus intill Galaxen. Borlänge skulle få ett landmärke som skulle pulsera av stadens industrihistoria.

– Jag såg framför mig att man skulle ha den uppglasad och sedan ljussatt den så att den på nätterna skulle se ut nästan som en röntgenmaskin som lyste på och röntgade hela stålskelettet. Det hade varit otroligt häftigt.

När maskinhallen återuppfördes i Borlänge gjordes flera förändringar som gör att den nästan inte går att känna igen från utsidan idag. Den grävdes ned några meter och delades upp i två våningar. Sedan kläddes stålkonstruktionen in med betong av brandsäkerhetsskäl och fasaden fick murade väggar.

Från invigningen år 1900 rymde den ett av Europas största och mest moderna pappersbruk. Men när bruket fortsatt att växa har nya och ännu större pappersmaskiner krävt nya lokaler.

Idag används den nästan inte alls, bara delvis som lagerlokal och är i dåligt, förfallet skick. Det säger både Arne, som besökt hallen många gånger, och brukschefen Rickard Eriksson på Kvarnsveden.

– Men man kan fortfarande se delar av stålkonstruktionen inuti och fundamenten som är helt otroliga, det ser ut som att hallen står på stilettklackar, som Eiffeltornet, säger Arne.

Att ta fram och flytta stålkonstruktionen skulle så klart kosta en hel del.

Är det realistiskt att tänka att det kan bli möjligt?

– Det man behöver göra är en långsiktig plan på fem - tio år och planera vad som behöver göras under varje år, då blir det realistiskt, och då kan man kanske få Länsstyrelsens kulturmiljöanslag.

Stockholms stad har också visat intresse för att köpa hallen och återuppföra den på Kungliga Djurgården.

– Men det är klart att det är i Borlänge hallen ska vara, säger Arne. Den har ju rötterna i industristaden Borlänge, bokstavligt talat.

Vad kan Borlängebor göra som vill se Boberghallen som nya konserthall i Borlänge?

– De behöver så klart driva opinion. Istället för att sitta hemma och prata, gå ihop och bilda en intresseförening, säger Arne.

Sedan måste det ske ihop med Kvarnsvedens Pappersbruk, menar han.

– De har ju inget intresse av att ha den kvar! För dem är den ett problem som de nog gärna skulle vilja bli av med. Kan de få flytten löst under ordnade former så är det ju mycket enklare för dem. Vore jag VD på Kvarnsveden skulle jag pytsa in de miljonerna som behövs för att riva fram hallen; som en goodwill för företaget och som ett tack till Borlänge. Sköter man sina kort rätt idag så är man ju en industri som både följer sin utveckling och värnar sin historia, menar han.

Det andra alternativet känns väldigt sorgligt tycker Arne: Att bara fortsätta låta hallen stå och förfalla tills dess att den inte längre går att rädda.

– Det skulle det vara det värsta ödet av alla. Det skulle det vara väldigt sorgligt att se den tas ner och smältas ner i Smedjebackens valsverk. Det skulle vara en tragedi, fastslår han.

Och den tragedin kan mycket väl inträffa, menar Arne.

– Från att man har konstaterat att det här är en världsunik byggnad värd att bevara till att den förfaller, skyfflas ihop och smälts ner, det får bara inte ske.