Borlängeföretaget växer trots pandemin – bygger ut och öppnar nytt: ”Vill anställa fler”

Dalelven Produktutveckling AB etablerades i Borlänge 2012. Nu ska lokalerna på Tunavägen i Romme bli fler och större.

– Vi kommer att förstärka med en helt ny prototypverkstad och kontorsbyggnad i anslutning till vår befintliga lokal, säger vd:n Per Möller.

I veckan skickas bygglovsansökan in. Förhoppningen är att bygget kan påbörjas redan i november.

Företaget utvecklar produkter för industri- och konsumentmarknaden. I länet har de kunder som till exempel PWS, 3M och FM Mattsson.

– Vi gör till exempel FM Mattssons uppkopplade kranar, säger Per Möller.

Under coronapandemin har man utvecklat nya sätt att arbeta, vilket lett till ökat antal kunder och därmed ett behov av att växla upp.

Vi har växt sedan vi etablerades i Borlänge

Den 1 september öppnades ett kontor i Mora. Expanderingen i Borlänge är nästa steg.

– Det är mycket prat om permitteringar och pandemins negativa inverkan på olika branscher. Men vi har växt sedan vi etablerades i Borlänge och fortsätter faktiskt med det. För oss har pandemin inneburit mindre tid i bil, vilket gjort att vi kunnat ha fler digitala möten med kunder.

För tillfället har Dalelven Produktutveckling AB 27 anställda i Borlänge och två i Mora. Tanken är att anställa fler.

– Nu när vi bygger ut är vår ambition att bli omkring 45 stycken, vi vill anställa fler. Just nu klarar vi av att ta in två, tre personer varje år, säger Per Möller och fortsätter:

– Vi hoppas kunna locka till oss folk med rätt kompetens till Borlänge.