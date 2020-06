Borlängeföreningar riskerar sin största inkomstkälla – Vädjar till allmänheten : "Nu är det på riktigt"

Blodomloppet har i många år lockat tusentals deltagare till Borlänge. För de lokala arrangerande föreningarna Stora Tuna OK och Kvarnsveden friidrott har detta varit ett stort tillskott till föreningskassorna. Men nu är det kris.

Blodomloppet ska i år på grund av coronaviruset ske på distans och endast en liten del av den reducerade anmälningsavgiften, 20 kronor per person, går till de lokala föreningarna. Föreningarna oroas också av att det förändrade loppet drabbar blodgivningen med färre nya blodgivare som följd.

– Nu är det på riktigt. Det handlar om att vinna eller försvinna. Både för Blodomloppet centralt och oss som lokala föreningar, menar Thobias Olsson Berglind, Kvarnsveden friidrott.

Föreningarna får vardera in omkring 300 000 och 400 000 varje år på Blodomloppet. Allt går oavkortat till barn- och ungdomsverksamhet.

– Det här är vår största inkomstkälla och blir vi av med den vet jag inte vad vi ska göra. Det är en oro, säger Sara Hisved Spers, Kvarnsveden friidrott.

– Om vi inte får in detta blir det svårt. Ett år klarar vi, men blir det längre får vi problem. Det är mer eller mindre omöjligt att få in en sådan summa från annat håll, menar Anders Eklund, Stora Tuna OK.

Representanter från klubbarna vädjar nu till allmänheten att anmäla sig till loppet på distans som kan genomföras när som helst mellan den 26 augusti och 2 september. I anmälningsavgiften ingår t-shirt, medalj och nummerlapp.

– Frågan är om Blodomloppet centralt överlever det här. Än så länge har de bara haft utgifter då exempelvis tröjor, medaljer och nummerlappar varit klara sedan länge, berättar Thobias Olsson Berglind som inte helt kan släppa drömmen om att ändå kunna genomföra någon form av lopp på plats i Borlänge med färre deltagare under distansloppsdagarna.

– Det finns idéer, men ingenting är bestämt, avslöjar han.

Sista anmälningsdag till Blodomloppet på distans är 12 augusti.