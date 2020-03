Borlängebördige Martin får huvudroll i ny musikal – "Det är spännande tider"

När Saturday night fever blir musikal på Chinateatern i Stockholm spelar den tidigare Borlängebon Martin Redhe Nord en av huvudrollerna.

– Det är superkul. Det är roligt att få göra en roll, jag har gjort mycket ensemble tidigare, berättar Martin Redhe Nord som ska gestalta figuren Bobby.

– Han är både en komisk och sorglig figur. Jag är mest peppad att få sjunga en av mina favoritsånger, Bee Gees Tragedy, berättar Martin och förklarar att det är första gången han nu fått en större roll med solosång i Stockholm.

Rollen har flera utmaningar.

– Det blir en utmaning att tuffa till sig lite. Det blir också flera nya dansstilar som jag i min 15-åriga karriär hittills inte stött på.

Martins roll Bobby är bästis med Tony Mareno som spelas av David Lindgren. Artisterna har jobbat ihop förut och ser nu fram emot att få stå på scenen ihop igen.

– Det kommer bli superkul. Martin är en fantastisk kollega. Vi har alltid haft roligt ihop, säger David Lindgren.

Saturday night fever har premiär den 17 september och repetitionerna startar i augusti. Fram tills dess jobbar Martin Redhe Nord vidare med musikalen Next to normal på Uppsala stadsteater. Han hörs även just nu i en mindre roll i den svensktalande varianten av Frost 2.

– Det finns fler grejor som inte är klart än. Det är spännande saker på gång, säger Martin Redhe Nord.