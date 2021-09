”Borlängeartisterna” höll undan för Abba

I förra veckan var den stora musikbomben att Abba släppt två nya låtar och att en hel skiva är på gång. Låtarna blev så välspelade att de tog sig in på veckans Svensktoppslista.

Men inte ända upp i topp. För etta på listan är fortfarande Hanna Ferm med sin låt För Evigt. Hanna har ju Borlängerötter då hennes mamma Eva kommer från stan.

Miss Li/Linda Karlsson är ju de senaste åren en ständig besökare på Svensktoppen. Och denna vecka har hennes senaste bidrag på listan - ”Instruktionsboken” - rusat ända upp till andra plats. Låten har nu 13 veckor på listan och har tidigare placerat sig runt femte plats. Nu blev det dock ett ordentligt ryck uppåt och en andraplats – tio poäng bakom Hanna Ferm

Frågan är dock om ”Borlängeartisterna” kan hålla undan för Abba nästa vecka, då deras låtar fått ytterligare en vecka på sig att spelas och laddas ner?

Listan:

1 (1) Hanna Ferm - För Evigt

2 (5) Miss Li - Instruktionsboken

3 (Ny) ABBA - I Still Have Faith In You

4 (2) Myra Granberg - Lose My Mind

5 (8) Molly Sandén - Nån Annan Nu

6 (Ny) ABBA - Don't Shut Me Down

7 (7) Veronica Maggio - SE MIG

8 (6) Albin Lee Meldau - Josefin

9 (3) Miriam Bryant & Victor Leksell - tystnar i luren

10 (4) Clara Klingenström - Behöver Inte Dig I dag

Bubblare

Nea & SHY Martin - No Regrets

Wizex med Git Persson - Lite Gammalt Lite Nytt

M.W - Feels