Musikprofilen Per Haglind har avlidit

Per Haglind var född och uppvuxen i Islingby i Borlänge och redan tidigt i ungdomen inledde han sin musikaliska bana i Metalls Musikkår.

Hans instrumentval blev trombonen och musikintresset blev honom troget under återstoden av livet. Per har under årens lopp spelat i många olika bandkonstellationer och inte minst då i Sandvikens Big Band där han var förste trombonist.

I Borlänge var han under många år verksam som musikledare och var framför allt den stora drivkraften bakom band som Tuna Brass och Pers Lilla Stygga vilka förgyllt många konsertkvällar hos Borlänge jazzklubb.

Han utsågs även 2002 till Borlänge kommuns kulturpristagare med motiveringen: "Per Haglind erhåller priset för sin mångsidighet inom musikområdet, vilket i olika konstellationer givit Borlängeborna många njutbara upplevelser". Under många år tjänstgjorde Per Haglind även som musiklärare vid Forssaklackskolan.

Per Haglind sörjes närmast av hustrun Eva, två döttrar med familjer, brodern Ove med familj samt många vänner inom Borlänges musikliv.