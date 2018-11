Mobil återvinningscentral samlade in 225 ton avfall och förpackningar: "Väldigt glada"

Den mobila återvinningscentralen Fågelmyra on tour har under 2018 samlat in totalt 225 ton avfall och förpackningar genom att åka på en 32 dagar lång "turné" i Borlänge kommun.

– Vi är väldigt glada över att Fågelmyra on tour fortsätter att vara ett uppskattat koncept, säger Magnus Fridolfsson, Borlänge Energi.