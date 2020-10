Borlänge står inför största omvandlingen på många år – Så kan du vara med och påverka

Form, design och arkitektur står i fokus i hela länet under den här veckan när Svensk Form Dalarna arrangerar Formveckan med 100 event runt om i Dalarna.

Veckan avslutas med tre dagars arkitekturdiskussioner i Borlänge.

Första dagen handlar om träbyggnad under rubriken "Why woodn´t you?"

– Man har tänk under en lång tid att trä inte passar i urbana miljöer men man behöver tänka lite nytt där, säger Pernilla Wåhlin Norén. Det finns en så stor potential i trä och framför allt är det ett så hållbart material. Tittar man på trähus från 1200-talet som fortfarande står kvar så ser man ju att: Ja, det är hållbart, utan tvekan...

Det fanns problem med att bygga städer i trä, brand till exempel.

– Men nu har man andra sätt att bygga på som gör att man kan lösa brand - och bullerfrågor till exempel, plus andra tekniker som gör att man också kan bygga högt i trä nu, säger Pernilla.

Som ett exempel på det kommer en arkitekt från Skellefteå och berättar om hur de byggt sitt kulturhus: Ett 20 våningar högt hus i trä.

När man tänker hållbarhet gäller det också att titta på den befintlig miljön i Borlänge, menar Pernilla. "Vad har vi för befintlig miljö och hur vill vi ta hand om den?"

– Det känns så förlegat när man tänker på klimatet och jordens resurser att bara riva och bygga nytt. Det gäller att förvalta det som redan finns, säger Pernilla.

Den som är nyfiken på planerna för Borlänge ska komma på arkitekturdagarnas andra dag. Då kommer det att vara fokus på samtida arkitektur och framtidens Borlänge.

– Planchefen kommer att prata om pågående planer, och Trafikverkets chefsarkitekt ska ge sin syn på gestaltning, säger Pernilla.

Archus och Diös som äger fastigheterna kommer att berätta mer om projekten som är på gång.

Högskolan kommer att flytta från campusområdet till centrum och det gamla Domushuset som ska byggas om. Trafikverkets nya huvudkontor håller på att byggas.

Dessutom behövs många nya bostäder i Borlänge och det byggs på många ställen.

– Vi har precis tagit fram en detaljplan som just vunnit laga kraft på tomten där Pub Mysen en gång fanns. Väljer man att bygga där så blir det en stor förändring, det finns en byggrätt för ett höghus med 14 våningar, berättar Pernilla.

De jobbar också med byggen lite utanför centrum. Ett förtätningsprojekt är till exempel på gång i Kvarnsveden.

Pernillas förhoppning inför Arkitekturdagarna är att Borlängeborna ska kunna mötas och prata om de här frågorna utan att det är så stängt.

– Ofta har man bara medborgardiskussioner för att prata om en speciell plats och då blir det så snävt. Här hoppas vi kunna tänka och prata vidare.

Det kan dessutom vara svårt att veta när man kan komma med sin åsikt, menar hon: "Är det vid bygglov? Detaljplanering? Eller när kan man göra sin röst hörd?

Tredje dagen är vigd åt samskapande.

– Vi vill att Borlängeborna, de som ska använda platserna, ska känna sig delaktiga, säger Pernilla som hoppas att Arkitekturdagarna ska kunna återkomma varje år som en plattform för det.