Bandet bildades 1990 i Göteborg och fick sitt stora genombrott med det hyllade albumet "Slaughter of the soul" som kom 1995. Tillsammans med In Flames och Dark Tranquility står de bakom "The Gothernburg sound" - en speciell nisch inom melodisk death metal.

Senaste albumet "To drink from the night itself" kom förra året och den 1 november kommer bandet alltså till Borlänge för en spelning nattklubben Liljan.