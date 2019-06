Recept för grillen: Pärras bästa burgare

TV: Så byggde de sitt utekök:

Hamburgare

Ca 500 gram egenmald färs. Här på Highland cattle-kalv. Om du inte kan mala själv, be de i butiken att mala färsen åt dig. Om du maler själv kan du gärna ta med lite späck eller någon fetare detalj då det ger mycket smak.

Riv en rödlök i färsen på finaste delen av rivjärnet, samma sak med en vitlöksklyfta.

Tillsätt en halv tesked liquid smoke för härlig rökig smak. Samt lite extra kalvfond.

Några nypor salt , peppar och lite chiliflakes om man vill ha lite hetta.

Bröden är viktiga, ta inte dom här tråkiga tillverkade bröden med sesamfrön utan kosta på dig lite bättre brioche, surdeg eller något annat roligt.

Parmesangratinerade lantchips

1 påse lantchips

1 dl parmesan

Lägg i en form och riv över parmesan innan du kör in den i en het ugn eller grill så att osten smälter.

Dippas med parmesansås.

Latmasksmayo med tryffelsmak.

1,5 dl rapsolja

1 ägg

1 halv tesked dijonsenap

Några droppar citron

Salt, peppar.

Tryffelolja efter smak. Tryffeloljan går att byta ut mot t ex vitlök för att få en enkel aioli.

Observera att det är viktigt att alla ingredienser har samma temperatur. Rumstemperatur är att föredra.

Lägg allt i en hög shake, så att man precis får plats med en mixerstav.

Kör igång mixern och håll den still i botten och låt mayon växa fram långsamt innan du långsamt lyfter så mer olja kommer in under. Rör inte för snabbt upp och ner.

Parmesansås med crème fraiche

1 burk crème fraiche

Rikligt - ca 2 dl - med grovhyvlad parmesan

1 vitlöksklyfta

Ett knippe färsk timjan

Salt och peppar

TIPS: "Vill man göra den lite mindre fet kan du istället för crème fraiche använda kvarg. Det går utan att tulla alltför mycket på smaken, det smakar fortfarande jättegott” säger Pär.

Dryckestips:

Bästa alkoholfria bubbel är, enligt Pär, Richard Juhlin Non-Alcoholic Sparkling Wine Rosé. "Det är ett mycket gott alkoholfritt alternativ som passar perfekt till det mesta."

Finns i Systembolagets ordinarie sortiment (nr 1983).

Goda alkoholfria öler har exempelvis Mikkeller. Melleruds lager är också gott!