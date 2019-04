Polisens anmälan efter branden i Borlänge: "Misstänks att någon varit oaktsam"

Larmet om en brand i en lägenhet i ett flerfamiljshus på Skördegatan kom sent på måndag kväll. Branden ska ha startat på balkongen på tredje våningen och sedan spridit sig in i lägenheten. Räddningstjänsten fick bryta sig in för att kunna släcka elden.

Nu skriver polisen en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet.

"Då det misstänks att någon varit oaktsam så att eld uppstått", står det på deras hemsida.

Enligt polisen befann sig ingen person i den brinnande lägenheten.