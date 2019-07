Nils, 50 år, fick alzheimers - för att klara av ett LSS-boende: "Sälj huset eller skilj er"

Jonnas far sitter på verandan till lillstugan, numera hans hem. Efter att Jonnas och Nils drömhus fick säljas så gav han som förtida arv sitt eget hus till dottern.

Dalälven flyter hundra meter därifrån, väl synligt från köksfönstret.

På ytan ser det idylliskt ut. Nils Turney har kommit hem från dagverksamheten på Mellsta camping och blir mött av hunden Sally.

Han verkar sorglös, leker med hunden, häller upp kaffe. Sätter sig vid bordet men reser sig snabbt igen.

Som om varje ögonblick är ett nytt och sammanhanget inte finns.

Paret Turney fann varandra på Galaxen i Borlänge.

– Henne ska jag ha tänkte jag, men visste inte hur jag skulle introducera mig själv så jag bumpade in i henne, berättar Nils, en amerikansk man från Florida som fann kärleken i Sverige.

En knuff på dansbanan. En permanent flytt för Jonnas skull. De gifte sig 2012 och kunde fyra år senare äntligen köpa ett drömhus. Svenskt medborgarskap och en hägrande framtid inom byggbranschen. Allt skulle raseras av det värsta tänkbara.

– Det började med att han glömde göra aktivitetsrapporter till sina svenskstudier, jag blev först irriterad på honom men började misstänka något, berättar Jonna.

Vid ett besök hos sina släktingar i USA mådde Nils plötsligt riktigt dåligt. För varje negativt besked läkarna gav drog alla en lättnadens suck, det var inte Borrelia. Inte heller stroke.

Sedan fick Jonna beskedet. Nils var 49 år men hade fått alzheimers – en dödsdom och neurodegenerativ sjukdom.

Två år senare har Nils glömt det mesta av sina svenska språkkunskaper. Det är engelska som gäller runt matbordet.

– My wife is so beautiful, säger han.

Kärleken går inte att ta miste på, den trotsar sjukdomen.

"Tänker du inte mycket på sjukdomen?"

Nils rycker på axlarna och säger att livet är bra.

Jonna säger åt honom att gå och hämta Walter, 5 år, från vardagsrummet.

– Nils glömmer att han ska gå tillbaks igen och kan fastna med att bara leka, säger Jonna och ser uppgiven ut.

Hon har fullt upp med barn och en man som aldrig kan lämnas ensam.

Efter en fotoperation började hon jobba igen i april. Snart jobbar hon heltid igen som siminstruktör i Maserhallen.

Två gånger i veckan kommer ett demensteam för att ägna två timmar åt Nils. De kommer också varje morgon för att se till att Nils kommer med bussen till sin verksamhet, då Jonna måste iväg tidigt till sitt arbete.

– Vi prövade själva först men då lämnade han tv och lampor på, kylskåpet stod öppet och hunden sprang ute.

Personalen växlar, nya människor befinner sig hela tiden i familjens hall.

När Jonna går upp på heltid i sommar kan det bli upp till 15 olika personer, när nattpersonal blir avlöst av dagteamet morgonen och dagteamet blir avlöst av kvällsteamet när Nils ska hem igen.

– Nu senast när en ny sköterska var på plats så gömde sig Walter under bordet. Han har haft svårt att hantera det här. Både alla nya människor i vårt hem, och Nils sjukdom. När Walter ska spela fotboll och Nils följer med ser han att pappa inte längre kan knyta skorna åt honom, berättar Jonna.

Det slutade med att Walter fick Losec, en magsårsmedicin. Just nu behöver han den inte, men situationen är svår att hantera för alla.

– Även för demensteamet. De kallar vår situation för unik, jag hatar det ordet, unikt ska vara något fint. Men de säger han är unik för han är så ung, stark och pigg, de är vana med äldre personer. Tar de honom på en promenad så skulle han kunna jogga iväg från dem, säger Jonna.

Nils har hunnit sätta sig och resa sig vid bordet flera gånger.

Han har en bra dag. Vissa dagar kan bara ligga då hjärnan blir för trött. Han får bromsmedicin, men det kommer stadigt bli sämre.

Jonna har inget problem att prata om den saken. Hon är van.

– Jag har pratat om det här så mycket nu med kurator, kommun, och omsorgsnämnd. Jag har i princip varit en personlig assistent åt Nils i två års tid, utan betalning. Det tär på en, det tär på familjen. Vi vill ha en egen lägenhet åt honom, vilket vi också har fått, den blir tillgänglig i höst, men...

Men.

Lägenheten är ett LSS-boende där Nils kan få hjälp dygnet runt. Större delen av hyran kan ett bostadstillägg från försäkringskassan hjälpa till med.

Den stora frågan är omsorgskostnaderna, det vill säga mat, el, kläder och alla andra nödvändiga saker för vardagen.

Så länge Jonna och Nils är gifta så räknas det som ett delat hushåll. Så länge Jonna och Nils är gifta hamnar det ekonomiska ansvaret på Jonna.

– Det kommer jag inte att klara, två skilda hushåll är dyrare. Hans handikappersättning försvinner också när han flyttar. Så alternativet är att söka ekonomiskt bistånd, men de kommer räkna in alla tillgångar och då kan jag få lov att sälja det hus vi nu bor i. Det förtida arv jag har fått av min far.

Att skilja sig är inte ett alternativ säger de båda.

– Både kurator och kommunen har sagt samma sak, "skilj er". Hur f-n kan man sitta och säga det? Vi älskar varandra och har två små barn. Nils är min stora kärlek. Budskapet är alltså sälj huset eller skilj er.

Nils återvänder ännu en vända till bordet. Sätter sig ned, svarar på tilltal men håller sig till kortare svar.

– Jag behöver lägenheten, för att få mer lugn och kunna vila, säger han.

Jonna är frustrerad. Inte bara över beskedet, utan alla krångligheter med myndigheter hon upplever, från olika besked om ledsagare till sköterskor som inte kan kommunicera med Nils på engelska.

– De verkar inte ha kunskap själva och informerar inte, menar hon.

Hon suckar. Hon ska snart själv ha semester. När hon egentligen behöver återhämtning så kommer hon fortfarande behöva vara där för Nils.

Hon vet inte hur framtiden ska bli om Nils inte kan få sitt LSS-boende, om familjen kan få en lugnare tillvaro.

– Det här är en brutal sjukdom som har drabbat hela familjen. Att sälja huset och den trygghet som finns, eller skilja oss, det kommer inte på tal.