Flera avåkningar i Idkerberget – Så här gör kommunen för att bekämpa halkan

Den envisa halkan påverkar just nu på många håll. Under onsdagen inträffade många avåkningar på vägen in mot Idkerberget, det vill säga länsväg 646 från Flodakorset till Morberget.

– Det är bara is. Hemtjänsten tar sig knappt fram, säger Conny Norman som bor i Idkerberget.

I en facebook-grupp varnades det för halkan och de djupa isiga spåren på vägen.

"Åkte 40 genom byn i morse och mötte bussen, då kom man ju knappt ur isspåren", skriver en person som uppmanar byborna att lämna in en protestlista.

"Det är dåligt sandat och i år är det sopdåligt plogat också", menar en annan.

– Vägen är fruktansvärt dålig i år. Det är väldigt spårigt med tjocka iskanter samt dåligt sandat så sista dagarna har de varit isgata, berättar en bybo för tidningen.

De boende gick samman och klagade och det gav resultat. Under natten till torsdagen hade väghyveln passerat och åtgärdat problemen.

Det är Peab som sköter väghållningen på uppdrag av Trafikverket.

– Vi hade en kontrollant där på onsdagen och vägen klarade inte våra krav. Men det är åtgärdat nu. Vi håller vägen under uppsikt fram över, berättar projektledare Per-Olof Sjölander på Trafikverket.

Sjölander har fått många synpunkter från boende i Idkerberget på skötseln. En del är kritiska till att en jordbrukstraktor används för snöröjning.

– En jordbrukstraktor klarar av det. Det är bara när det blir så här spårigt som vi måste gå på med hyvel, berättar Per-Olof Sjölander.

Även Borlänge Energi gör nu sitt yttersta för att bekämpa halkan i tätorten och i byar i Borlänge kommun.

– Det är besvärligt när det ligger runt nollan och med det lilla snöfallet som kom, säger Miitri Weijden, stadsmiljöchef hos Borlänge Energi.

Borlänge Energi har på torsdagen fått flera påringningar om halka, bland annat med rapporter från Sportfältet, Sunnanö, Dalsjö och Hovgården.

– Det verkar vara mest problem utanför de centrala delarna. Vi är ute med alla resurser, fortsätter Weijden och förklarar att man använder sig av sandning på mindre vägar.

– På större vägar och bussgator så saltar vi, berättar han.

Miitri Weijden kan inte säga att det blivit mer halka på senare tid.

– I statistiken kan jag se att vi inte har köpt mer sand på senare år så jag kan inte se någon tendens till ökning.

För privatpersoner finns den sand att hämta bakom Biltema i Borlänge.