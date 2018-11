Ett missfall och en sjö av sperma: Konstnären Margareta Ljung skildrar sin längtan efter barn

Det är i en blandning av saklighet, surrealism, vardaglighet och förundran som Magdalena Ljung (tidigare Dziurlikowska) berättar om sin längtan efter, och väntan på, ett barn. Det handlar om fruktbarhet, tvivel, smärta, idén om att leva vidare genom ett biologiskt barn, om kroppen och om just den här kvinnan som också är konstnär.

En kvinna filmar sig själv. Den ensamma tillvaron i en lägenhet med ett fönster ut mot en gata.

Det handlar om henne själv, men minst lika mycket om bilden av kvinnan, föreställningar om familjen, om varför man vill ha barn. Ja, varför vill man det? Orsakerna kan vara många – rädsla för tomrummet, en vilja att uppfylla samhällets normer, en fysisk längtan, en förhoppning om att aldrig mera vara ensam.

Vi får inga svar i de två filmer, fotografierna som ackompanjerar eller genom installationen med rekvisita från filminspelningarna som ingår i utställningen ”Blåsa Bubbla” på Borlänge Modern.

Filmen ”Man och Barn” från 2014, berättar om Ljungs växande önskan att ha en familj, att ha en man och ett barn, att vara i ett sammanhang. Hon drömmer ”vi skulle dela allt och se vårt barn växa…” Lägenheten med sitt fönster ut mot en gata med liknande hus är central – en utgångspunkt. I olika scener gestaltar Ljung tankarna kring hur hon ska gå till väga för att bli med barn.

En bild för den kvinnliga fruktsamheten

Vi ser henne i ett växthus med frodig grönska, badande i en sjö av sperma, vid spisen när hon knäcker ägg i en stekpanna, vid en majstångsresning. Här används konsthistoriska referenser till fruktbarhet och symboler som förekommer i folktro och religion. Granatäpplet som hon skär i bitar är en bild för den kvinnliga fruktsamheten. Den vita katten som ligger bredvid henne på bordet syftar på asagudinnan Freja, fruktbarhetens gudinna som körde en vagn dragen av katter. Symbolerna är infogade elegant och med lätt hand och ger filmen en touch av lärd essä på samma gång som den med en drastisk humor ger en bild av konstnärens djupt kända kval inför frågan om barn eller barnlöshet.

Gränsen mellan det personliga och det privata överskrids inte heller i den andra, nyare, filmen ”Corona Radiata” där Ljung skildrar en början av en graviditet, ett missfall och mot slutet en ny graviditet. Bildspråket är snarlikt med en mix av fantasy, surrealistisk rekvisita, fakta, dokumentära bilder och iscensättningar. Konstnären agerar framför kameran i flera olika roller. Som embryot, det blivande barnet, ser vi henne iklädd en silverskimrande tajt heltäckande dräkt med svans. Som den förhoppningsvis blivande modern ser vi henne igen i badrummet med graviditetstestet, på ultraljudsundersökningen och ute i ett vinterlandskap. Hon ställer frågor till (mans-)samhället, till betraktaren, till vetenskapen, till sig själv om vad en graviditet är, vad en koncipiering innebär.

Filmerna är på samma gång ett slags dokumenterade performances och linjära berättelser med en logisk följd. Det hela fungerar utmärkt genom blandningen av de associationer som ges i de mera mytologiska figurerna t ex den pälsklädda kvinnan med en strålande gloria, ”Corona Radiata”, runt huvudet, den aura av näringsceller som är mottagliga för befruktning i ett visst ögonblick. Det är ett reflekterande berättande som man som åskådare dras in igenom att Ljung gestaltar frågorna på ett såväl allmängiltigt som personligt grundat sätt. Hon använder sig själv och sina erfarenheter med en generositet som bjuder in till deltagande.

Det är filmerna som är behållningen

Konsthallen är en stor lokal och som helhet hade utställningen vunnit på flera fysiska inslag. Fotografierna är utskrifter av stillbilder från filmerna. De är vackra och oklanderligt utförda, men det är filmerna som är behållningen.

Och – ni män bör också se den här utställningen!

Maria Backman

Filmerna kan ses här: