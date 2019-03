"Är du på de andras sida?" – man misstänkt för grov kvinnofridskränkning

En 30-årig man från Borlänge kommun ska ha misshandlat och hotat en kvinna vid ett flertal tillfällen. Han åtalas nu för grov kvinnofridskränkning och ringa narkotikabrott vid Falu tingsrätt.

Mannen ska enligt åtalet ha tagit stryptag på en kvinna, kastat ner henne i golvet och därefter tryckt tummarna mot hennes struphuvud i februari 2018. Han ska också dragit ner samma kvinna för de sista stegen i en trappa så hon åkte in i en vägg, därefter dragit in henne i köket, knuffat in henne i köksluckorna och sedan slagit henne i ansiktet med öppen hand. Detta ska ha skett någon gång mellan september 2017 och januari 2018.

Någon gång under sommaren 2018 ska mannen riktat ett hagelgevär mot samma kvinna under en social tillställning och uttalat "Är du på de andras sida?" eller liknande med samma innebörd. I juli 2018 ska man, enligt åtalet, åkt fram och tillbaka på motorcykel och skrikit på ett hotfullt och aggressivt sätt utanför kvinnans väns bostad i Dalarnas län.

Under samma tidsperiod har han vid flera tillfällen hotat att skada eller döda kvinnan genom att hotat kasta en glasburk i huvudet på henne, uttalat "Jag ska avsluta ditt liv" och att han ska ha ihjäl hennes syster och familj samt hotat att ge henne stryk eller ha ihjäl henne om hon inte hjälper till att driva in pengaskulder åt honom.

Han ska också ha tilltalat kvinnan med ord som "Hora, "golfitta" och "slyna" under tidsperioden.

Mannen ska också innehaft 0,92 gram amfetamin i juli 2018.

Som bevisning finns förhör med flera vittnen, den tilltalade och målsäganden, samt beslagsprotokoll och analysresultat.

Mannen förnekar grov kvinnofridskränkning men varken erkänner eller förnekar narkotikabrott.