Borlänge klara för åttondelsfinal efter rysare

Borlänge har haft en något knagglig resa i Allettan dit de tog sig med ett nödrop. I bortamatchen mot Dalen före jul var det Alexander Pettersson som gjorde det viktiga målet så de överhuvudtaget tog sig till Allettan.I matchen mot Enköping på lördagskvällen startade Alexander Pettersson med mycket energi, men drog på sig en checking from behind tre minuter in i matchen. Alexander var het och menade inget illa, men det innebar två minuter på botbänken.

Borlänge tog rättvist ledningen efter halva matchen. Adam Helldén satte pucken efter hårt arbete av hela tredjekedjan framspelad av Oliver Erixon och Robin Höglund. Adam var nära att göra mål igen i nästa byte, även här framspelad av Robin Höglund. Men sedan blev det ställningskrig.

Enköping kvitterade 5.30 in i tredje perioden och spänningen steg återigen då tabelläget hela tiden ändrades utifrån resultaten i slutomgången. Matchen gick till overtime och där var Borlänge skickligast och kunde vinna rättvist sedan kapten Patrik Elfsberg slagit in ett pass från Jacob Thor. Stor TV-puckhög och jubel i hemmalaget. Då återstod fyra minuter på matchen i Piteå. Östersund drog på sig en utvisning och Piteå tog ut målvakten då en minut återstod av matchen.

Borlänges spelare och ledare gick in och såg slutet av Piteås match på TV. Där fick de se en rysare som slutade med att Piteå till slut fick stryk.

– Vi gjorde kanske inte vår bästa match, men det var precis det här vi hade hoppats på efter några tunga veckor, säger Patrik Elfsberg.

– Lite medstuds, säger han.

Kedjekamraten Jacob Thor var iskall i momentet innan, då han dribblade bort alla spelare i Enköping och serverade Elfsberg en passning som han kunde raka in i målet.

– Hursomhelst så var det en skön känsla att se pucken gå in. Det blir skönt att slå ur underläge, det har vi inte gjort de senaste åren vad jag förstår, säger Thor.

– Precis, fyller Elfsberg i. Nu får vi bli valda, det är vi inte vana med, säger han.

Valet sker söndag morgon kl 11.00.

Nu får Borlänge en dryg vecka att ladda batterierna. Tisdag den 30 mars är det hemmamatch för Borlänge. Vem de får möta är ännu inte klart, men det blir antingen Boden, Hudik, Teg eller Forshaga alternativt något av lagen från södra serien; Nybro, Dalen, Vimmerby eller Huddinge.

– Vem som än väljer oss så kommer de att få en jäkla jobbig resa, för nu kommer vi i bakvattnet, säger BHF:s tränare Stefan Gustafsson.

I veckan spelar Piteå och Kalix play-in mot något av lagen från höstserien. Men Borlänge får alltså pusta ut i en vecka.

Vad fokuserar ni på i åttondelen?

– Anspänningen kanske släpper lite, det enkla blev svårt idag. Nu kommer vi i bakvattnet och får slå ur underläge. Det laget som väljer oss kommer vi att ge en jobbig resa. Jag tror vi kan skaka om de flesta lagen.

– Nu blickar vi framåt, säger Stefan Gustafsson.

Bäst mot Enköping var målvakten Victor Eriksson, vars storform håller i sig. Bland utespelarna kämpade Robin Höglund och Mikael Hansson bäst. Duktiga var även Oliver Eriksson och Adam Helldén. I overtime hette Borlänges bäste spelare dock Jacob Thor.

Borlänge–Enköping 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0).

Första perioden: –

Andra perioden: 1–0 (11.43) Adam Helldén (Oliver Erixon, Robin Höglund)

Tredje perioden: 1–1 (5.30) Ludvig Wallin (Niklas Rigelius, Daniel Andersson). Overtime: 2–1 (3.53) Patrik Elfsberg (Jacob Thor)

Utvisningar: Borlänge: 1x2, 1x10, Enköping: 2x2

Skott: 33–40 (12–6, 8–17, 9–16, 4-1)

Domare: Alexander Jidemo, Gävle.

Publik: Ingen publik tillåten.

Bengt Pettersson