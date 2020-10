Borlänge dominerar på Svensktoppen

Visserligen ramlade Viktor och Gustaf Norén ut från listan med deras "Walk with you" men i stället återkom Linda Karlsson – Miss Li – med sin Petter-tolkning "Lev nu dö sen" som tog sig in på nionde plats. Totalt har den låten legat 41 veckor på listan.

De senaste 33 veckorna har en annan Miss Li-låt funnits på Svensktoppen – Komplicerad – som nu hamnade på sjätte plats.

Faktiskt är det så att de Borlängebördiga artisterna dominerat på Svensktoppen under 2000-talet. Sedan Miss Li tillsammans med Lars Winnerbäck sjungit "Om du lämnade mig nu" i 240 veckor på listan är det inte många Svensktoppar som en lista presenterats utan Borlängeartister.

Förutom Miss Li är det ju framförallt Mando Diao som klamrat sig fast och deras "Strövtåg i hembygden" låg på listan i 167 veckor. Den låten låg 86 veckor på första plats vilket är rekord i Svensktoppens historia.

Nu är det över ett år sedan det kom en lista från Svensktoppen utan Borlängeanknytning.

22 september 2019 gick Mando Diaos "Long Long Way" in på listan och sedan dess har det varje söndag när Svensktoppen presenterats spelats artister som är uppvuxna i Borlänge. I bland har det dessutom varit flera Borlängeartister på listan samtidigt.

Så här ser den senaste Svensktoppslista ut (inom parentes placering veckan innan):

1. (2) Carola & Zara Larsson: ”Säg mig var du står”

2. (3) Laleh: ”Det kommer bli bra”

3. (1) ”Victor Leksell: ”Svag”

4. (5) Agnes: ”Fingers crossed”

5. (6) Anna Bergendahl: ”Thelma and Louise”

6. (4) Miss Li: ”Komplicerad”

7. (7) Smith & Tell: ”Year of the young”

8. (9) Darin: ”En säng av ­rosor”

9. (Åt) Miss Li: ”Lev nu dö sen”

10. (8) Miriam Bryant: ”Passa dig”

Bubblare:

Anna Bergendahl: ”Vera”

Henning: ”Rock’n’roll”

Sandro Cavazza: ”Lean on me” (TT)