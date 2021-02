Började tävla som 15-åring – nu är William uttagen till världscupen: ”Ska bli bäst i världen”

Att Ludvika har ett skidlöfte av internationellt snitt är en väl bevarad hemlighet, men faktum är att William Karlsson tog sin första stavtag i Källbotten och under de första åren också tävlade för Källbottens IK.

Utan storebrorsan Alexander, 22, talar dock det mesta för att William hade sysslat med något helt annat.

– Jag var ganska lat av mig förut och tyckte inte att det var så roligt med skidor. Sedan var jag och hejade på brorsan på något lopp, och det såg jäkligt kul ut när han tävlade.

Som 15-åring drog William på sig tävlingsdressen för första gången.

– Målet den säsongen var att inte komma sist. Då var jag nöjd.

Utvecklingen efter det är som hämtad ur en ”Mighty Ducks”-film, i vilken hockeynoviser på kort tid förvandlas till mästare.

Williams ”Coach Bombay”, mirakeltränaren i filmen, är lärarna på skidgymnasiet i Mora – dit han likt Alexander flyttade direkt efter högstadiet.

– Det var först där jag tog tag i det och började satsa lite. Jämfört med de andra, som hade åkt skidor sedan de var små, var jag inte så bra. Men det var bara att bita ihop och köra.

Och kört har han gjort. Fortfarande med Alexander som viktig sparringpartner. Bröderna bor sedan något år tillbaka tillsammans i en lägenhet på Trotzgatan i Falun, fem minuter från Lugnets skidstadion.

Jag ligger efter med grunden från när jag var yngre. Men ge det något år, sedan är jag bäst.

Efter framskjutna placeringar i Sverigecupen, tävlandes som förstaårssenior för IFK Mora SK, får William i helgen chansen att mäta sina krafter med några av de absolut bästa sprinteråkarna i världen.

– Men jag har inte tänkt så mycket på det. Det är mest andra som hajpar upp det. Men det kommer att vara en annan känsla när jag väl är där.

Landslagsuttagningen är ett delmål på vägen till det högt satta målet; att bli bäst i världen.

– Det är väl bara en tidsfråga innan jag blir det. Problemet är att jag ligger efter med grunden från när jag var yngre. Men ge det något år, sedan är jag där. Det stora målet är OS 2026.

Den personliga målsättningen i helgens världscupsprint på Lassalyckan i Ulricehamn är något mer modest. Åkarna med de 30 bästa tiderna i prologen, med individuell start, går vidare till kvartsfinal.

– Jag ska ta mig i mål med det jag har, allt annat är en bonus. Samtidigt finns det en chans att gå vidare, för banan passar mig bra. Den är väldigt platt och riktigt snabb. Inte alls lika krävande som Lugnet.

Framgångar i lördagens individuella sprint, som avgörs i fristil, kan ge en plats i stafetten på söndagen. Genom tv-rutan kommer mamma, pappa och de gamla kompisarna i Källbotten att göra sitt för att mana på. William kan också räkna med stort stöd från brorsan.

– Han är glad för min skull. Vi är nästan lika bra, så det är kul att någon av oss får åka.

Prologen webbsänds i Studio Lassalyckan, med uppsnack från 09.00. Vid 12.40 tar sedan SVT:s Vinterstudion över för att visa semifinaler och finaler.

Söndagens finaler i lagsprint sänds också i SVT, med start 12.45.

Svenska truppen till Ulricehamn

Herrar: Johan Häggström, Piteå Elit SK, Oskar Svensson, Falun/Borlänge SK, Viktor Thorn, Ulricehamns IF, Marcus Grate, IFK Umeå, Anton Persson, SK Bore, Karl-Johan Westberg, Borås SK, Erik Silfver, IFK Umeå, Hugo Jacobsson, Falun/Borlänge SK, Gustav Aflodal, Offerdals SK, Alfred Buskqvist, IK Stern, Gustav Kvarnbrink, IFK Umeå, William Karlsson, IFK Mora SK.

Damer: Linn Svahn, Östersunds SK, Jonna Sundling, Piteå Elit SK, Maja Dahlqvist, Falun/Borlänge SK, Hanna Falk, Ulricehamns IF, Johanna Hagström, Ulricehamns IF, Anna Dyvik, IFK Mora SK, Maria Nordström, Borås SK, Jenny Solin, Sollefteå Skidor IF, Lovisa Modig, SK Bore Ingrid Hallquist, Åsarna IK.