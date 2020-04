BOMBEN: Grycksboprodukten värvad av svenska mästarna: "En offensiv kraft"

Tre spelare från laget som tog guld i mars har aviserat att de lämnar VSK, måldrottningen Matilda Plan, veteranbacken Malin Hedfors och mittfältsgiganten Anna Fosselius. Tre pjäser som inte blir lätta för klubben att ersätta men som VLT skrivit har tränarna Olle Wiberg och Hans Hedin sedan tidigare lämnat in namnförslag på spelare de gärna skulle se i VSK till hösten.

Nu har ett av de namnen skrivit på och Sandvikens supertalang Tova Grönoset tillhör numera VSK.

– Vi har så klart haft koll på henne i flera år och vet hennes kapacitet. Sedan har kontakten intensifierats sista månaden eftersom vi vetat hur vår situation ser ut, inte minst eftersom vi tappar Matilda Plan och då behöver en ny offensiv kraft, säger VSK-tränaren Olle Wiberg.

Grönoset, som bara är 17 år gammal har under flera år lyfts fram som en av svensk dambandys största talanger och har bland annat varit med och tagit ett SM-guld med F17 2018 och ett VM-guld med F17 2019. Med Sandviken den gångna säsongen blev det 11 poäng i grundserien (8+3). Hon har dessutom under flera år även spelat med allsvenska Grycksbo IF där hon den här säsongen vann poängligan med 35 poäng (30+5) på nio matcher.

– Med henne får vi en 17-åring som spelar som en 25-åring. Hon är en supertalang men är redan en väl etablerad och drivande spelare i elitserien som även är nära landslaget. Hos oss hoppas vi att hon ska kunna ta ännu ett kliv i en bra miljö, säger Wiberg.

17-åringa Grönoset har två år kvar på gymnasiet men väljer nu alltså att byta Sandviken mot Västerås och läser de sista åren på bandygymnasiet på Widénska.

– Vi vill ge henne en väldigt tydlig roll hos oss, det ska inte råda någon tvekan om vad hennes roll är. Hon ska vara en väldigt offensiv kraft med sitt skott, sin teknik och sina avslut så vi är otroligt glada att hon vill komma till oss och det här känns väldigt bra, säger Olle Wiberg.

VSK har sedan tidigare kommunicerat att klubben på grund av coronakrisen varken ska förlänga kontrakt eller skriva nya. Värvningen av Grönoset är enligt sportchefen Peder Lönn dock ett undantag man valt att göra för att det är nödvändigt med någon typ av ”papper” för att övergången mellan de två bandygymnasierna ska gå igenom.