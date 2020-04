Boliden söker tillstånd för utökad produktion i Garpenberg: "Vill kunna använda det vi byggt fullt ut"

Produktionen av malm vid gruvan i Garpenberg har genom åren successivt ökat. 1957, när Boliden tog över driften, bröts det 300 000 malm per år. 2014, när den nya produktionsanläggningen invigdes, så utökades miljötillståndet från 1,5 miljoner ton per år till 2,5 miljoner ton. Numer har Boliden tillstånd till att bryta och anrika 3 miljoner ton malm per år, vilket planen är att bryta under 2020.

Men det räcker inte, och nu vill företaget utöka tillståndet till 3,5 miljoner ton per år.

Anledningen är de investeringar som gjorts under förra året i Garpenberg och som fortsätter även i år.

– Vi vet av erfarenhet att när man börjar trimma in dem (investeringarna, reds anm.) att det är möjligt att köra lite mer och då känner vi att vi vill ha möjlighet att göra det och kunna använda det vi byggt fullt ut, säger Jenny Gotthardsson, områdeschef för Garpenbergs gruva.

För att undvika att slå i produktionstaket krävs att miljöståndet utökas till 3,5 miljoner ton. Planen är därför att under 2020 lämna in en ansökan för ett utökat tillstånd till mark- och miljödomstolen. Och när det blir klart med tillståndet ska produktionen kunna öka.

Av de samrådshandlingar som tagits fram framgår att pågående och planerade förändring bedöms av företaget vara av begränsad betydelse ur miljösynpunkt och ändringen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Produktionsökningen kommer dock att leda till att antalet transporter till och från gruvan kommer att öka, och därför ska även en utredning av transporter göras.

Boliden skriver vidare i utställningshandlingarna att den utökade verksamheten inte har någon påverkan på utpekade natur- eller kulturmiljöer. Inte heller kommer någon ny mark att tas i anspråk, varför verksamheten inte bedöms påverka rekreationsmöjligheterna i Garpenbergsområdet.

I gruvan finns fler fyndigheter som Lappberget, Dammsjön och Kaspersbo. Malmen som bryts har relativt höga halter av zink, bly och silver. I malmen finns även koppar och guld men halten av dessa mineraler bedöms som underordnad. Gruvan har i dag runt 450 personer anställda och ytterligare 150 entreprenörer är knutna till verksamheten.

– Det ser bra ut, säger Jenny Gotthardsson som svar på frågan hur det ser ut med malmreserver.

Hon säger vidare att gruvan i Garpenberg, som det ser ut i dagsläget, har en livslängd på cirka 40 år.

– Vi ökar ständigt kunskaperna om våra reserver och våra tillgångar.