Bo gör succé i skolmatsalen – med sina grönsaker: "Det liknar mer en lunchrestaurang"

I Södra skolans matsal jobbar Bo Laursen. Barnen och pedagogernas stora favorit. Bo har det senaste året fått barnen att äta mer grönsaker och orkar därför koncentrera sig bättre på lektionerna.

Hur det är möjligt förklarar Bo själv.

– Jag gör 12-14 olika sallader varje dag för barnen att välja mellan, så när barnen inte gillar maten finns det alltid en sallad att äta. Det har kommit föräldrar och tackat mig för att barnen har blivit mer hälsosamma hemma, en del har till och med tvingat föräldrarna att köpa hem sallad, det är coolt, säger Bo Laursen.

Det enda jag gör annorlunda egentligen är salladsbuffén

Men Bo vill inte ta åt sig all ära.

– Det är pedagogerna som får barnen att ta sallad, men det kanske går lite lättare nu när det finns ett större utbud. Här måste barnen välja mellan tre olika sallader varje dag som läggs på tallriken, sen när de kommer fram till varmrätten finns knappt plats kvar för varmrätten, säger Bo Laursen.

När Bo började som kock på Södra skolan var ofta ljudnivån extremt hög.

– Jag hade öronproppar när jag jobbade. Men så är det inte nu, nu sitter de tysta och äter. Pedagogerna på skolan berättar för mig att barnen sköter sig mycket bättre nu är förra året. Det beror nog mycket på att de äter mer nyttig mat. Men det enda jag gör annorlunda egentligen är salladsbuffén.

Bo Laursen har ibland en svår balansgång när det gäller ekonomin för närodlade och ekologiska varor.

– Jag köper in all ekologisk och närodlad mat som finns tillgänglig i vårt program. När jag beställer kan jag se vart den kommer ifrån, så det går att välja.

Men att köpa närodlat och ekologiskt kostar mer pengar.

– Jag brukar bli tillsagd att det kostar för mycket, men då svarar jag att "då får ni justera budgeten, jag vill inte servera mindre grönt till barnen"

Än så länge är skolköket på Södra skolan inget tillagningskök.

– Just nu kommer varmrätterna från Lugnet, men snart får vi flytta in i den nya skolan som kommer att ha ett tillagningskök. Det blir roligt, för då kan vi laga all mat själva.

Vi har serverat rosa och grönt mos

Bo är populär bland eleverna, det började när han jobbade som poolkock och åkte runt och lagade mat på flera skolor i kommunen.

– Elevrådet hade beslutat att de ville ha mig kvar i köket, men jag sa att så funkar det inte. Men det känns verkligen bra, och det var den största anledningen till att jag jobbar här nu, berättar Bo och tillägger:

– Jag har fått andra jobberbjudanden, med högre lön, men här vill jag stanna. Barnen och pedagogerna är så fantastiska.

Att njuta av mat är inte bara en smakfråga, det är även viktigt hur det ser ut menar Bo.

– Jag och min kollega Margareta Årnby är noga med att det ska se trevligt ut när man ska ta sin mat, ibland brukar vi färga moset. Vi har serverat rosa och grönt mos.

För att få till det rosa moset blandade Bo i rödbetsspad, och grönt blev det när han blandade i blåbär. Gul potatis och blåbär blir grönt mos, förklarar Bo Laursen.

Om Bo själv får välja favoritmat i sin egen matsal blir det en pasta.

– Jag gillar vår pasta och pastasås tricolore, med tre olika paprika och currysås med kyckling, den är god, säger Bo Laursen och fortsätter:

– Barnens favorit är chicken kebab och fisk i currysås.

Ett resultat av att barnen äter mer grönsaker är att det går åt mindre mat från Lugnets kök.

– Jag beställer i snitt 80 portioner färre nu är förut. Bara för att barnen äter mer grönt.

Under intervjun med Bo, innan matsalen öppnar, kommer två elever in och frågar om de kan få en frukt. De får varsitt äpple, nått som Bo egentligen inte får göra.

– De har slöjd nu och det är två timmar innan de får äta, då kan de får ett äpple, säger Bo Laursen.

Klockan 10.40 kommer de första barnen till matsalen. Den här dagen serveras Pannkaka med sylt. Två elever som först plockar på grönsaker på tallriken innan det är dags för pannkaka är Nasriin Hassan och Rayan Mohamed.

Vilken mat är godast i skolan?

– Pannkaka med sylt, och grönsaker, svarar Nasriin Hassan.

Varför tycker du om grönsaker?

– Därför att det är bra för kroppen, svarar hon direkt.

Sen funderar hon ett tag.

– Godast är nog pannkaka och pizza.

Får ni pizza i skolan?

– Nej, svara Nasriin.

Rayan Mohamed håller med Nasriin om vad som är godast.

– Det är pannkaka.

Vilka grönsaker tycker du om?

– Broccoli och pizzasallad.

Äter du alltid sallad före maten?

– Ja, för det är ju så gott, säger Rayan Mohamed.