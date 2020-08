Bluesmusikern Brian Kramer började teckna när showen tog slut – nu gör hans bilder succé: "Jag är så inspirerad varje dag"

Att pandemin slagit hårt mot nöjesbranschen vet vi vid det här laget. Otaliga och åter otaliga evenemang har behövt ställas in och många kulturutövare har svårt att verka. Men en som lyckats finna ny skaparglöd under denna svåra tid är bluesmusikern Brian Kramer.

Brian Kramer har länge varit en central figur inom Skandinaviens största bluesscen, i 23 år har han spelat på Stampen och Engelen i Stockholm. För många år sedan tog han sitt pick och pack och lämnade sin hemvist i Brooklyn, New York för ett liv i Stockholm. Genom åren har han spelat med många framstående musiker, både i Sverige och utomlands.

Sedan en tid bor han med sin fru, som har påbrå från trakten, i ett rött gammalt trähus i Hedemora. De flyttade hit då Kramers fru som har en autoimmun sjukdom kunde leva friare här.

– Saker hade inte kunnat gå bättre än vad det gjorde i slutet av 2019, säger Brian Kramer.

Han spelade in en skiva med bland annat Robert Wells och var nominerad till en Grammis tillsammans med Isabella Lundgren för skivan "Out of the bell jar" i kategorin årets jazz. Allt gick som tåget. Sen tog det stopp. Sista spelningen gjorde han den 21 mars på Engelen. Sedan Brian började har han aldrig varit borta från scenen så här länge. Enligt honom var det många som försökte fortsätta spela, men för hans band kändes det fel.

Läs också: Brian Kramer till Grammisgalan: "Väldigt häftigt"

– Många av våra fans är lite äldre, och jag vill bara uppträda under säkra former. Folk frågar mig när vi ska börja igen. Men vi kommer inte göra det förrän allt är som vanligt. Vi vill inte skapa folksamlingar, säger han.

I helgen ska Brian dock få uppträda igen. Hans första gig blir på en utescen i Tyresö utanför Stockholm inför 50 personer. Det sålde snabbt slut, berättar han.

Under våren har han spelat in låtar tillsammans med andra musiker som lagts ut på Youtube. Varje person har filmat sig själv medan de spelat in sin del. När man hör låten är det svårt att tro att de inte övat tillsammans.

– Det var tur och talang, säger Brian och skrattar när jag frågar hur det gick till.

Så plötsligt hade han ingen inkomst alls. Pengarna kom från musiken och de framträdanden han regelbundet gjorde.

– Man blir inte rik på det, men det ger i alla fall mat på bordet, nu var alla inkomster helt borta, säger han.

Han började sälja olika paketerbjudanden med sina skivor, men det höll bara ett tag.

Det var när vännen Peter frågade Brian om han kunde rita av sin vän som Brian började återuppta tecknandet. Peter köpte bilden. Både Brian och hans fru hade glömt bort hans färdigheter. Som ung gick han på konstskola i New York, men sen musiken kom in i hans liv har han bara ritat lite på somrarna då spelandet tagit paus.

När han sålt sina första bilder upplevde Kramer att det snabbt uppstod en efterfrågan.

– Sociala medier är fantastiskt, folk har varit så generösa.

När hans vanliga rutiner försvann upprättade han nya. Varje dag går han upp vid sju för att sätta sig vid ritbordet. I det ljusa vardagsrummet jobbar han som bäst. För att hitta fokus inleder han varje dag med en timmes meditation. Kramer är buddhist och har i 37 använt sig av en mantrasång som heter nam-myoho-renge-kyo.

På morgonen bestämmer han sig för dagens motiv. Tuschteckningarna föreställer ofta musiker som haft stor betydelse för Kramer, vissa har han själv träffat och spelat med. Men även miljöer och gatuliv ingår i repertoaren. Jimmy Hendrix, John Lennon och Eric Clapton flimrar förbi i hans album med teckningar. Den sistnämnda är ett efterfrågat motiv berättar han.

Jag vill att folk ska veta att det finns så generösa och stöttande människor

Nina Simone dyker upp. Bland hans alster finns många afroamerikanska artister, även om han inte uttryckt det explicit har han velat målat många svarta som ett bidrag till Black Lives Matter-rörelsen.

Ofta sitter han oavbrutet i flera timmar, djupt försjunken. Ibland blir det tre illustrationer om dagen. Snart ska han få sin första bild publicerad, i den engelska bluestidningen Blues Matters Magazine.

– Det är rörande att folk verkligen vill ha bilderna. Inte bara ser dem och tänker "den var fin". De köper, ramar in och sätter upp dem hemma. Jag vill att folk ska veta att det finns så generösa och stöttande människor, säger Brian Kramer.

För någon månad sedan fick Brian och hans fru en vattenläcka i huset.

– När vi fick räkningen på vad det skulle kosta att åtgärda skadan låg den på 13 000 kronor. Vi hoppades att försäkringen skulle täcka kostnaderna men det gick inte. Så jag lade ut en av mina gitarrer till försäljning på en Facebook-sida. För 16 000 kronor lade jag ut den för, vilket är mycket även om den är värd det. Jag önskade att någon skulle köpa den, samtidigt som en del av mig hoppades på att ingen skulle nappa, jag tycker verkligen om den gitarren, säger han.

Var det karma eller tur? Jag vet inte, men jag tror verkligen på änglar nu.

Men annonsen hade inte legat ute länge innan ett meddelande dök upp Brians inkorg.

"Mr Kramer, jag skulle väldigt gärna köpa din fina gitarr men jag tror inte att jag skulle skapa lika vacker musik med den som du. Kan jag köpa den och låta dig behålla den som en present från mig? Jag jammade med dig på Stampen för massa år sedan. Jag var usel, det är jag fortfarande. Swish eller banköverföring? Hälsningar, T"

När han läser upp meddelandet från sin mobil skälver rösten. Ögonen tåras.

– Jag trodde först att någon drev med mig, jag hade ingen aning om vem det här var, säger han, märkbart tagen.

Det vet han knappt fortfarande.

– Den här personen kom verkligen och räddades oss i en tuff period. Var det karma eller tur? Jag vet inte, men jag tror verkligen på änglar nu. Deltagandet från andra människor har gett mig hopp, säger han.

Just nu har han inga beställningar på sina teckningar, det kan skifta från vecka till vecka. Men han har blivit en del av plattformen Artportable och planerar att anordna en vernissage där han också ska spela musik av de avbildade artisterna.

Senaste veckan har han även börjat skapa mer digitalt med hjälp av ritplatta.

– Jag är så dålig på teknik, men nu finns det tid att lära sig och göra tusen misstag. Jag har tidigare känt att Photoshop är som något för en astronaut.

Även om det kommer att komma en dag då saker återgår till det vanliga, vill Brian fortsätta lägga ned lika mycket tid på att rita. Han vill skifta fokus till konsten, här vill han lägga sin energi.

– Jag har tagit mig längre på tre månader än vad jag lyckats göra någonsin innan. Jag är så inspirerad varje dag, säger han.

Än så länge ser han det inte som någon business, men på sikt är det tanken.

Kommer du att klara det samtidigt som musiken?

– Jag vet vem jag är som musiker, här finns det mer att utforska. Det är svårt att leva som musiker, det var det redan innan krisen. Musikdistributionen ser så annorlunda ut idag, folk vill lyssna men ingen vill betala.

Slutligen säger Brian:

– Du kan hitta kreativitet och inspiration även när det är som mörkast. Vi kan förlora oss i situationen, men vi kan också hitta något som inspirerar oss.

Fler bilder av Brian Kramer