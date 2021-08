Bli pilot hos Niklas – unik flygutbildning i Idre: ”Det blir intensivt”

Träd och buskar stack upp ur asfalten på start- och landningsbanan på Idres flygplats bara häromåret. Och dom enda flygkunniga som landade under 15-talet år var en och annan fågel.

Men nu lyfter det för "Idre Airport - the gateway to the wilderness", som det står på klistermärkena som satts upp lite här och var inne på flygplatsen.

Flygplatsen har renoverats av eldsjälar till skick som i sina glans dagar. Och i september välkomnar piloten och flygläraren Niklas Andersson första kullen studenter hit, till flygarutbildningen Idre Aviation Training:

– Här kommer de kunna ta sin PPL, licens till privatpilot.

Att Niklas som är bördig från Västerås hittat till Idres flygplats beror bland annat på flygarkompisar i Borlänge flygklubb:

– Våren 2020 fick jag veta där att eldsjälar rustade upp flygplatsen i Idre, konstaterar Niklas Andersson.

Det är en liten och genuin flygplats

Dessutom var det galopperande pandemtider, kännbart inte minst inom flygbranschen:

– Jag flög passagerarflygplan i Österrike men blev plötsligt av med jobbet. Men jag hade ju också min flyglärarbehörighet som jag tog samtidigt som min kommersiella pilotlicens.

Beslutet att starta upp en egen pilotutbildning har vuxit fram.

– När möjligheten att förlägga utbildningen här i Idre dök upp, då föll bitarna på plats, konstaterar Niklas Andersson.

– Det är en liten och genuin flygplats och jag har redan god kontakt med lokala verksamheter för möjliga samarbeten, säger Niklas Andersson.

Det är ett stort plus att det här händer, att en ung kille som Niklas startar upp en sådan här verksamhet i Idre

Och enligt Niklas är utbildningen han skapat, unik i sitt slag, åtminstone i Sverige:

– Normalt när flygklubbar utbildar privatpiloter är det utsträckt över ganska lång tid för att passa in i pilotstudenternas vardag med jobb och familjeliv. Här i Idre gå du istället en intensivkurs och bor här under utbildningsperioderna.

Tidningen kom på besök samtidigt som tre herrar och medlemmar i Norra Dalarnas flygklubb fanns på plats i hangaren för ett möte med Niklas.

Framme vid hangarens bar "Idre Aviation Bar" bjöd Niklas på nybryggt kaffe:

– Det är ett stort plus att det här händer, att en ung kille som Niklas startar upp en sådan här verksamhet i Idre, säger Göran Salomonsson, som bor i Storsätern i Grövelsjön, med eftertryck.

Du får exempelvis träna på att undvika att hamna i en störtspiral, en sjunkande spiral.

Göran har själv 400 flygtimmar bakom sig som privatflygande pilot:

– Jag kan inte flyga själv längre, av medicinska skäl. Men det är jättekul att flygplatsen tas i bruk igen på olika sätt.

Först nästa sommar kommer dock höstens kull pilotstuderande få sätta sig i flygplan för att lyfta från Idres flygplats:

– 45 timmar flygning ingår i utbildningen varav du flyger minst 10 timmar helt solo, säger Niklas Andersson.

Får man lära sig loopa som i Top Gun?

– Ha ha, nej riktigt så avancerat är det inte att utbilda sig till privatpilot. Men du får exempelvis träna på att undvika att hamna i spinn, en sjunkande spiral.

Vem kan bli privatpilot?

– Du måste vara 17 år minst och klara av de medicinska kraven. Men att det krävs perfekt syn är en myt däremot måste du ha fullgott färgseende. Det är bra om du kan skilja på rött och grönt... poängterar Niklas Andersson.

Hur passerar man ett flygplan på säkraste sättet i luften?

Och så måste man förstås både klara av de praktiska momenten och de teoretiska proven. På skolschemat på Idre Aviation Training finns ämnen som luftfartsregler, navigering och aerodynamik:

– Hur ansluter man till en flygplats på säkraste sätt? När är vädret för dåligt för att flyga i? Det finns mycket att lära.

Vad är knepigast att lära sig, starta eller landa ett flygplan?

– Helt klart att landa. Det kommer bli hårda landningar i början.

Och jo, Niklas Andersson är medveten om och bryr sig om klimat- och miljöfrågan:

– En intensivkurs med flygande klasskamrater gör att man kan följa med som passagerare på andras flygpass och därmed lär man sig snabbare. Detta bör minska riskerna för extra flygpass och därmed minimeras miljöpåverkan.

– Också flygindustrin utvecklas i hållbarare riktning och planen på sikt är att använda elflygplan i utbildningen här i Idre, säger Niklas.

FAKTA Så här blir du pilot på Idre Aviation Training

- Utbildningen tar (fr.o.m. 2022) cirka 3 månader från skolstart till färdig privatpilot.

- Utbildningen vänder sig till studenter över hela Europa och kan hållas på både svenska och engelska.

- Förutom teori ingår 45 flygtimmar, varav minst 10 av dessa är soloflygningar. Fem av timmarna består av privat navigering där du själv får testa att flyga till olika flygplatser.

- Efter godkända teoriprov görs ett praktiskt flygprov med en kontrollant från Transportstyrelsen, klarar du det... kan du titulera dig Privatpilot.

- Priset kommer vara omkring 125 000kr.