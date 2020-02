Blandade känslor för Anna Dyvik efter fallet i semifinalen – nöjd innerst inne: "Det var lite glädjetårar"

Redan i försöken gick det att se att Leksandsbördiga Falubon Anna Dyvik, 25, hade något på gång. På väg in på stadion hade hon nästan kört ikapp norskan Julie Myhre som startade 15 sekunder före.

Och när alla hade åkt klart, var Anna Dyviks tid i prologen den näst bästa av alla.

– Det är jätteskönt så klart. Jag var jätteglad efter prologen, att det gick så bra. Det var lite glädjetårar då. Men sen är det så klart snöpligt att det blir som det blir. Men jag är fortfarande glad i grunden att det funkar igen, säger Anna Dvyik.

Så hur blev det då? Ja, till att börja med så genomförde Anna Dyvik en magnifik kvartsfinal, där hon lämnade hela fältet bakom sig i sprintbackarna och defilerade in i mål till en säker semifinalplats.

Dyvik, som var i final i tre världscupsprintar säsonger 2017/18, såg plötsligt ut att kunna vara på väg dit igen.

Men i semifinalen hamnade hon lång bak i fältet från start. Och när hon skulle göra ett försök att avancera i den långa sprintbacken, gick hon omkull.

– Jag hade en lite annan taktik nu i semifinalen än i kvartsfinalen och tänkte hålla mig lite lugnare i första backen. Men sen var jag inte riktigt beredd på att det skulle vara så löst i snön som det var. Och alla ville ha samma spår, så det var ju trångt, förklarar hon fallet.

Lite avvaktande körning i täten gav ändå IFK Mora-åkaren chansen att komma tillbaka. I den sista utförsbacken in mot stadion låg Anna Dyvik fyra med viss kontakt med åkarna precis framför. Men ett felskär gjorde att hon tvingades parera för att inte gå omkull. Och all den fart hon hade behövt in mot hästskon försvann.

– När jag hade ramlat tog jag väl och försökte satsa lite mer och tog en extra risk i nedförsbackarna, konstaterar Anna Dyvik.

– Det var jäkligt tråkigt, men det är inte så lätt att gå vidare när man ramlar en gång och håller på att ramla två gånger.

Det var inte helt lätt att tolka Anna Dyviks sinnesstämning efter tävlingen.

– Just nu är jag väl ganska ledsen och besviken, jag ville verkligen mer. Men sen är jag så klart tacksam och glad att kroppen funkar igen efter en så jäkla dålig säsong förra året, säger hon.

Närmast väntar söndagens masstart, då hon tack vare några klart godkända insatser i världscupen tidigare under säsongen får byta IFK Moras blå färger mot landslagets vita.

Hon tror att masstart ska passa henne bra och hoppas att en bra insats kan göra att hon får fortsätta köra i världscupen i Skitour 2020 mellan Östersund och Trondheim, som drar igång nästa helg.

– Jag har inte tänkt så jättemycket på det just nu, det blir väl mer efter i morgon man får göra det. Men jag åker där jag får åka. Jag har ingen aning om vad som krävs. Det är svårt att platsa i Sveriges lag, men samtidigt är det tio stycken som får åka. Så jag får hoppas, säger hon.

Och längre bort i framtiden än så? Att det är ett VM i just klassisk sprint i Oberstdorf om ett år skulle kunna vara en sporre efter lördagens insats. Men nej, det har inte Anna Dyvik tänkt på.

– Nej, inte än. Jag gillar ju klassisk sprint, det har jag alltid gjort. Men jag vet knappt var VM går nästa år, säger hon.