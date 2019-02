Oroväckande upptäckt efter sommarens skogsbränder – försäkringsbolag i Dalarna slår larm: ”Nyteckningsstopp”

I mitten av juli blossar ett flertal bränder upp i Dalarna efter långvarig värme följt av åska och blixtnedslag. Det är starten på av vad som ska komma att bli den största katastrofsommaren i landet under modern tid. Via det europeiska centrumet för katastrofberedskap, ERCC, mottar Sverige hjälp i form av bland annat brandflyg, helikoptrar och markpersonal från nio länder. Hjälpen från EU har bedömts vara den största som skickats – någonsin.

I Dalarna nämns främst branden på Älvdalens skjutfält, som ägs av Fortifikationsverket, men även Torgås utanför Malung. Där blir omkring 30 markägare berörda när lågorna slukar drygt 550 hektar skog och mark.

I samband med Torgåsbranden uppmärksammar Dalarnas Försäkringsbolag att ett stort antal markägare är oförsäkrade.

– Av de omkring 30 drabbade var 10–12 stycken försäkrade hos oss och någon till var försäkrad hos annat försäkringsbolag. Resten var oförsäkrade, säger Tomas Sundström som är försäljningschef vid Dalarnas Försäkringsbolag.

Han uppskattar att 70–75 procent av de privata skogsägarna har sin skog försäkrad mot brand.

– Men det är fortfarande en fjärdedel som inte riktigt fattar galoppen. Ofta tror de att det är dyrare än vad det är. Att försäkra 100 hektar skog kostar omkring 500 kronor per år hos oss. Värdet på den skogen kan uppgå till fem miljoner kronor, i förhållande till om något skulle hända är det inte mycket pengar. Om du exempelvis äger ett hus som är värt så mycket så har du ju inte det oförsäkrat.

Försäkringsbolaget analyserar just nu och ser över prognoser samt långsiktiga planer som sträcker sig fem till tio år framåt i tiden.

– Det värsta för oss skulle ju vara om den typen av sommar regelbundet upprepar sig.

Det i sin tur kan påverka skogsägare på så sätt att försäkringspremierna går upp.

– Det är klart att det kan ske justeringar kring brandpremien i ett sådant scenario.

Är olyckan väl framme är det viktigt att man är förbered – annars kan det bli väldigt dyrt.

– Det går ju inte att försäkra skog efter en brand. Under sommaren fick vi lov att införa nyteckningsstopp i Dalarna under en kort period. Vi kan inte teckna en försäkring på en skog om det brinner två kilometer bort, då blir det fel mot de som betalat premien under en länge tid. Det är viktigt att man har koll på det här och tänker efter före katastrofen slår till, säger Tomas Sundström.

Länsförsäkringar, där Dalarnas Försäkringsbolag ingår, har summerat 2018 års kostnader för naturskador – där sticker sommarens skogsbränder ut. Normalt står stormskador, översvämningar, åska, snötryck och frysskador för de största kostnaderna. Notan för extrema väderhändelser landar på 712 miljoner kronor i jämförelse på ett snitt om 610 miljoner för de senaste tio åren.

