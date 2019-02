NATTENS NYHETER: Tjutande brandvarnare räddade familj ur rökfyllt hus – aska tog eld i källaren

Nattens nyheter

Villaägare tömde aska från pelletspanna – fattade eld i källaren: "De räddades av brandvarnaren"

Boende i en villa i Stora Grubbo söder om Krylbo fick utrymma huset efter att en brand brutit ut i källaren under natten till tisdagen. – De säger själva att de räddades av brandvarnaren, säger Mats Hurtig, styrkeledare vid räddningstjänsten.

Personbil körde in i lyktstolpe – ingen skadades

Under måndagskvällen körde en bil in i en lyktstolpe på Källviksvägen i Falun. Larmet kom in vidd klockan 22.

Stillastående tåg orsakar stopp i tågtrafiken i Dalarna

Ett stillastående tåg mellan Rämshyttan och Ulvshyttan orsakade stopp i tågtrafiken. Stoppet påverkade tåg mellan Hallsberg och Gävle. Detta påverkar flertalet stationer i Dalarna.

De vill ha Glimma kvar och fortsätta träna – Olle, 10 år om beskedet: "Jag blev ledsen"

De reagerar nu starkt mot nedläggningen av Glimma som träffpunkt i Britsarvet. Efter beskedet skrev han en insändare till DT. – Jag tänkte att det här går ju inte, säger Olle Rydén, 10 år.

Connys sanning – värsta spelarna i Leksands historia: "Då hade han slagit ner mig"

Conny Strömberg har hunnit möta hundratals leksingar genom åren. Här listar Hockeypuls nye expert de sex värsta och tuffaste spelarna någonsin i LIF:s historia – enligt honom själv.

Tre personer fördes till sjukhus efter frontalkrock – riksvägen avstängd i mer än en timme

En trafikolycka inträffade på måndagseftermiddagen på riksväg 66 norr om Nyhammar. Två personbilar frontalkrockade och tre personer fördes till sjukhus.

Angelica skadades svårt i bussolyckan på Myntgatan: ”Jag kände att armen var helt av”

– Jag får inte dö! upprepade Angelica och hostade blod liggandes på trottoaren. Hon var kvinnan som skadades allvarligt av en öppen busslucka i Falun för knappt ett år sedan. Först trodde hon att tänderna slagits ut, men det var mycket värre än så.

