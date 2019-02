NATTENS NYHETER: Stora störningar i trafiken – riksväg 70 stängdes av efter olyckor

Nattens nyheter

Riksväg 70 fick stängas av efter singelolycka – bilist gled ner i diket

Sent på tisdagskvällen gled en personbil ner i diket på riksväg 70. Vägen var avstängd under räddningsarbetet.

Flera fordon med problem på riksväg 70 – störningar i trafiken under större delen av kvällen

Tidigare under tisdagskvällen fick två lastbilar problem på riksväg 70 mellan Säter och Hedemora under tisdagskvällen. Ingen ska ha skadats men trafiken påverkades under kvällen. Även i höjd med trafikplats Skogsbo i Avesta kommun fick en bil problem.

Strömavbrott i Floda – drygt 400 kunder var drabbade

407 kunder i området kring Dala-Floda var utan ström på tisdagskvällen. De flesta berörda kunderna fanns i Björbo.

Morgonens toppnyhet

LIVE: 25 000 hektar brann – nu presenteras regeringens utredning om skogsbränderna

Över 300 mark- och skogsbränder bekämpades sommaren 2018. Några av dem spreds till enorma områden och upp emot 25 000 hektar mark beräknas ha förstörts. Drygt sex månader efter bränderna presenteras nu regeringens utredning om bekämpningsarbetet. Vi sänder live från regeringskansliet med start klockan 11:15.

Sport

Morakuggen lämnade landet – ny uppdatering från ledningen: "Lite speciellt med honom"

Mora verkar aldrig få vara skadefritt. Här är Peter Iversens senaste uppdatering kring de fyra avbräcken som gäckar MIK. – Det är lite speciellt med honom, säger assisterande sportchefen om Marek Daloga

Du har väl inte missat?

Leksands plan efter floppvärvningen – Johansson erkänner: "Det är ingen hemlighet"

Tor Immo lämnar, men det betyder inte att LIF ska på forwardsjakt. Den ursprungliga planen – att hitta en ny back – kvarstår. – Jag har slängt ut en del krokar, säger Thomas Johansson.

Om du har tid över, så är det här värt det

Bjäkenbackens skola vinnare i Vi i femmans dalafinal: ”Är gladare än jag nånsin varit”

Det blev Viktor Rytter Halvarsson och Lilith Häselbarth från Bjäkenbackens skola som knep pokalen i Vi i femmans dalafinal. Tävlingen avgjordes i direktsändning från Radiohuset i Falun.

