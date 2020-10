Bjurman: Tomrum efterlämnat efter besök hos herr Lustman

Så när jag en solig höstdag tvingas gå till tandläkare Lustman på Upper East Side för att få en tand utdragen är jag inte bara paralyserad av skräck; jag känner ett sting av melankoli och saknad också.

Ja, det är ironiskt att en person som utsätter en för så olustiga saker som tandutdragningar heter Lustman. Och den ironin förstärks när jag på amerikanskt vis dessutom får lustgas innan ingreppet. Lustgas tillhandahållen av olustige Lustman, liksom. Hallå.

Han visar sig dock vara en ypperlig yrkesman och får ut min gamle trotjänare i överkäken med samma snits som Serik Johansson smekte in direkthörnor. Att jämföra med den tortyrmästare som i tidernas begynnelse tog hand om oss glin på Folktandvården i Borlänge – inga namn! – vore som att väga genomsnittligt toalettklotter mot Shakespeare.

Så skräcken släpper omedelbums.

Saknaden består, dock. Som hos Jim Murray, legendarisk sportkrönikör på LA Times, när han förlorade ett öga och skrev en magnifik krönika om allt det ögat hjälpt honom registrera genom åren.

Nej, en tand är förstås inte jämförbar med ett öga – på långa vägar. Det är inte ens nära ögat. Åh, förlåt. Men lite kan jag inte låta bli att reflektera över hur lojalt och pålitligt den lilla gadden assisterat sedan den trängde fram genom mitt ettåriga tandkött i slutet av 60-talet. I perfekt samspel med smaklökar och övriga tänder har den hjälpt till att mala ner och fördela och skänka njutning åt ett oändligt antal makalösa måltider.

Tänk all korv och pommes frites under så kallade myskvällar på Slingergatan under 70-talet. 150-grammarna från den där lilla grillen i Forssa. Biffarna på stekhusen här i USA, skaldjuren på La Coupole i Paris, den där oförglömliga pastan som Ola Berglund bjöd på i Berlin 91, kakorna, sillsvansarna, piggelin-pinnarna och, inte minst, kålpuddingsorgierna på Hagalund.

Den har också suttit där som del av ett organiskt durkslag när kaffe, öl, läsk och gin kommit sköljande i kaskader jämförbara med vårfloder i Bullerforsen.

För att inte tala om kyssarna. Såna kanske tänder inte direkt är involverade i – i alla fall inte om man har någorlunda koll på vad man sysslar med – men den har ju suttit på första parkett och uppfört sig bra. Ja, den har ju faktiskt sett allihop. För innan jag fick tänder kysstes det inte så mycket och sedan jag var hos Lustman har det till allmän förvåning inte blivit något.

Nå, so long gamle vän.

Du lämnar ett tomrum efter dig – både bildligt och bokstavligt.

PLUS

Fleet Foxes – Shore (Album)

– Så här låter världen pandemihösten 2020.

MINUS

Stängda biografer (Fenomen)

– Jo, jag förstår varför de inte kan vara öppna i New York, men jag vill gå på bio nu!)