Bjurman: Ska det vara så förbannade omöjligt att stå ut med att alla inte tycker likadant?

Ja, förlåt mig att jag sitter och drömmer om begrepp och företeelser som inget betyder längre – och framförallt inte präglade den valrörelse som nådde sin kulmen här i USA i natt.

När ni läser detta vet ni hur det mest infekterade amerikanska presidentvalet sedan 1860-talet slutade, eller åtminstone hur mycket kaos som utbrutit i ”the land of the free” i dess kölvatten, men jag har i skrivande stund – måndag kväll, lokal amerikansk östkusttid – ingen aning.

Allt som står klart denna kalla, blåsiga New York-afton – bara timmar innan vallokalerna öppnar i kvarteret intill – är att de där dygderna jag nyss radade upp inte satt tonen och än mindre lär komma att tjänstgöra som ledstjärnor under resan in i den närmaste framtiden

De är lika ”ute” och passé som tjock-TV, pölsa och Bon Jovi.

Istället föredrar samtiden konflikt, hat, hån, hot, aggression, medvetna missförstånd och demonisering av meningsmotståndare.

Följaktligen täcktes praktiskt taget varenda skyltfönster på Manhattan i helgen med plywood och nyligen fick alla som bor i mitt hus i Midtown ett mail från fastighetsförvaltningen om att extra säkerhetspersonal kommer vara stationerad i lobbyn från och med tisdag eftermiddag.

För att människor ska utöva lite demokrati.

Denna världens oförsonliga hätskhet gör mig fysiskt illamående. Jodå, även i mitt hjärta brinner vissa principer, värderingar och fasta övertygelser, men de är inte gammaltestamentliga trossatser och jag känner inte minsta gnutta avsky visavi de som inte delar dem.

Ska det vara så förbannade omöjligt att stå ut med att alla inte tycker likadant?

Om amerikanerna ändå kunde lära sig av den relation Ruth Bader Ginsburg och Antonin Scalia – aktade domare i USA:s Högsta Domstol – utvecklade. De hade diametralt motsatt världssyn och uppfattning om hur en majoritet av de brännbara ärenden HD behövde ta ställning till skulle bedömas. Men de klarade av att vara vänner ändå, delade en passion för opera, umgicks och hade rasande roligt ihop.

Likadant var det längre tillbaka, när konservative Ronald Reagan var president och liberala lejonet Tip O’Neill talman i kongressens representanthus. De befann sig definitivt i varsin ände av det ideologiska spektrat och utkämpade åtskilliga svavelosande debatter, men när gonggongen hade ljudit sågs de gärna över en drink i salongerna och utbytte, under godmodigt skrockande, rövarhistorier och anekdoter.

Det tycker jag vore en väldigt bra idé för hela världen just nu.

Ses och ta en drink.

Annars går det här snart helt åt skogen.

Per Bjurman

PLUS

Bruce Springsteen – Letter to You (Album)

– Jag hade fel om de två första singlarna. Det här är ett förträffligt aktstycke.

MINUS

Den stridslystna samtiden (Fenomen)

– Se ovan.